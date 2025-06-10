拱天宮捐助配合款6千多萬 南側聯絡道路新建工程動土

苗栗縣政府為紓解白沙屯拱天宮周邊交通壅塞、完善地方道路網絡，規畫「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天舉行動土典禮；當中最受矚目的是拱天宮捐助全數地方配合款6千5百多萬元，主委洪文華也表達「希望苗栗縣以拱天宮為榮！」工程預計2027年3月完工。

拱天宮媽祖徒步進香今年報名人數高達32萬多人，已成全國人潮、車潮最龐大的宗教活動，白沙屯媽盛名持續攀高。由於每逢假日、進香時節及白沙屯媽祖遶境期間，龐大車流常造成白沙屯地區壅塞，因此闢畫「拱天宮南側聯絡道路新建工程」期能紓解苗 86 鄉道(拱天路)及台 1 線進入白沙屯拱天宮的車潮。

縣府工務處指出，該計畫已於2023年獲交通部正式核定，總經費4億3853萬元，中央補助款3億7千多萬元，地方配合款約6千5百多元，因縣府預算有困難，拱天宮管理委員會大力支持，慷慨捐助全數配合款。

新建路線行經通霄鎮白東里、白西里及內島里，北側銜接拱天路（苗86線），南側則透過新闢聯絡道路連接台1線；工程範圍包含新闢南側聯絡道路420公尺及苗41線拓寬1310公尺，預計2027年3月完工。

與會的公路局副局長林聰利表示，近年交通部已核定苗栗縣24件「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費達22.5億元。「媽祖要開的路，誰敢攔啊！」此案在召開審議時，拱天宮洪主委也特地到場向審議委員請託，並表達願意捐助全數地方配合款，讓該計畫在審議會中順利通過。

現場縣長鍾東錦也特別感謝拱天宮熱心公益，捐助配合款，讓工程能順利動工，並表示新建道路將可提供便捷的環狀聯絡道路，提升白沙屯地區的觀光旅遊品質及帶動觀光產業發展。