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拱天宮捐助配合款6千多萬 南側聯絡道路新建工程動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
總經費4億3853萬元的「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天上午舉行隆重動土典禮。記者吳傑沐／攝影
總經費4億3853萬元的「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天上午舉行隆重動土典禮。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府為紓解白沙屯拱天宮周邊交通壅塞、完善地方道路網絡，規畫「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天舉行動土典禮；當中最受矚目的是拱天宮捐助全數地方配合款6千5百多萬元，主委洪文華也表達「希望苗栗縣以拱天宮為榮！」工程預計2027年3月完工。

拱天宮媽祖徒步進香今年報名人數高達32萬多人，已成全國人潮、車潮最龐大的宗教活動，白沙屯媽盛名持續攀高。由於每逢假日、進香時節及白沙屯媽祖遶境期間，龐大車流常造成白沙屯地區壅塞，因此闢畫「拱天宮南側聯絡道路新建工程」期能紓解苗 86 鄉道(拱天路)及台 1 線進入白沙屯拱天宮的車潮。

縣府工務處指出，該計畫已於2023年獲交通部正式核定，總經費4億3853萬元，中央補助款3億7千多萬元，地方配合款約6千5百多元，因縣府預算有困難，拱天宮管理委員會大力支持，慷慨捐助全數配合款。

新建路線行經通霄鎮白東里、白西里及內島里，北側銜接拱天路（苗86線），南側則透過新闢聯絡道路連接台1線；工程範圍包含新闢南側聯絡道路420公尺及苗41線拓寬1310公尺，預計2027年3月完工。

與會的公路局副局長林聰利表示，近年交通部已核定苗栗縣24件「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費達22.5億元。「媽祖要開的路，誰敢攔啊！」此案在召開審議時，拱天宮洪主委也特地到場向審議委員請託，並表達願意捐助全數地方配合款，讓該計畫在審議會中順利通過。

現場縣長鍾東錦也特別感謝拱天宮熱心公益，捐助配合款，讓工程能順利動工，並表示新建道路將可提供便捷的環狀聯絡道路，提升白沙屯地區的觀光旅遊品質及帶動觀光產業發展。

他更進一步表示，拱天宮年造訪人數逾5百萬人次，已是縣內最鼎盛的景點，在未來的國土計畫，將建請解編當地農牧地目，吸引觀光產業進駐投資，盼能打造宗教文化觀光園區。

鍾東錦也特別感謝拱天宮在主委洪文華帶領下持續熱心公益，捐助配合款，讓工程能順利動工。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦也特別感謝拱天宮在主委洪文華帶領下持續熱心公益，捐助配合款，讓工程能順利動工。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，在未來的國土計畫，將建請解編白沙屯當地農牧地目，吸引觀光產業進駐投資，盼能打造宗教文化觀光園區。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，在未來的國土計畫，將建請解編白沙屯當地農牧地目，吸引觀光產業進駐投資，盼能打造宗教文化觀光園區。記者吳傑沐／攝影
這項新建道路工程範圍包含新闢南側聯絡道路420公尺及苗41線拓寬1310公尺，預計2027年3月完工。圖／苗栗縣政府提供
這項新建道路工程範圍包含新闢南側聯絡道路420公尺及苗41線拓寬1310公尺，預計2027年3月完工。圖／苗栗縣政府提供
「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」今天上午舉行隆重動土典禮，縣長鍾東錦、公路局副局長林聰利及拱天宮主委洪文華等人也共同上香祈祝工程順利。記者吳傑沐／攝影
「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」今天上午舉行隆重動土典禮，縣長鍾東錦、公路局副局長林聰利及拱天宮主委洪文華等人也共同上香祈祝工程順利。記者吳傑沐／攝影
苗41線部分，拓寬長度為1310公尺，從拱天路的拱天宮第二停車場出入口為起點，往南沿海堤闢建拓寬為12公尺路寬。記者吳傑沐／攝影
苗41線部分，拓寬長度為1310公尺，從拱天路的拱天宮第二停車場出入口為起點，往南沿海堤闢建拓寬為12公尺路寬。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣 白沙屯媽祖 拱天宮

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