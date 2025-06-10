快訊

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

派兵進駐洛杉磯！加州正式提告川普 范斯：總統絕不會退縮

竹北環北路2段路面劣化嚴重 鐵路橋下區域完成重鋪

中央社／ 新竹縣10日電

新竹縣竹北市公所今天表示，竹北環北路路面劣化情形明顯，其中以環北路2段最為嚴重，已完成路段鐵路橋下區域的刨除重鋪工程並整修，以強化道路安全與提升行車品質。

北市長鄭朝方今天告訴中央社記者說，環北路的1段至5段串聯重劃區、工業區與科技園區，呈ㄇ字型圍繞竹北西區、老城區，肩負產業運輸、居民通勤，更支撐著城市發展的骨幹路網。

他表示，其中環北路2段，在重型工作車輛頻繁使用下，導致路面嚴重劣化，公所編新台幣644萬元進行刨鋪作業，目前已完成此路段鐵路橋下區域的刨除重鋪工程。

竹北市公所主任秘書陳家緯告訴中央社記者表示，此次改善路段位於環北路2段鐵路橋下，施作面積約9200平方公尺，該處因鄰近預拌混凝土場、資源回收廠與持續開發中的園區等，長期重型車輛密集進出，導致路面損壞情況嚴重。

他說，公所採用瀝青混凝土刨除加封工法進行整修，提升耐用性與平整度，並強化整體道路結構，後續將逐步改善包括通往新埔與台元科技園區的環北路1段等其他路段，提升道路品質。

竹北 北市 中央社

延伸閱讀

俄國北韓關係更緊密 莫斯科與平壤直達車6月復駛

重車進出路損嚴重 竹北市公所斥資644萬刨鋪環北路二段

竹市國中會考905人拿5A 竹中、竹女預估落點曝

羽球場費高於運動中心10倍 張珈源：竹北學校場地費偏高

相關新聞

全國技能競賽將開打 桃竹苗派186位選手橫掃金牌

第55屆全國技能競賽即將於7月16日至20日在南港展覽館盛大登場，勞動力發展署桃竹苗分署今年在全國技能競賽分區賽中大放異...

拱天宮捐助配合款6千多萬 南側聯絡道路新建工程動土

苗栗縣政府為紓解白沙屯拱天宮周邊交通壅塞、完善地方道路網絡，規畫「通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程」，今天舉行動土典禮；...

香山YouBike站點少 今新啟動3站、未來再增100輛電輔車

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，市議員林盈徹曾反映香山區站點僅有16站，相當不便。新竹市政府經綜合評...

攀向21米樹冠層！雪霸暑期推3梯次活動 搶名額動作要快

炎炎暑期即將到來，雪霸國家公園管理處雪霸處今年7、8月間將推出2梯次「來去部落住一晚」探索21公尺樹冠生態之旅，8月辦理...

新竹晶品城淪蚊子館還積欠百萬權利金？議員催市府盡快討

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，議員林彥甫指出，晶品城去年爆出要改作長照將閉館改...

後龍溪移工溺斃之後 苗栗縣府啟動多語版加強宣導

苗栗縣後龍溪前天發生越南移工溺水死亡意外，台中地檢署月初破獲移工涉嫌獵殺石虎等生動物案，竹南鎮「假日之森」保安林內更迭傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。