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香山YouBike站點少 今新啟動3站、未來再增100輛電輔車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市YouBike共有105站，其中香山區作為城市後花園已有16站，今天新增3站後，竹市總數達108站，搭配現有1655輛公共自行車，逐步以「點、線、面」方式串聯各大觀光景點。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市YouBike共有105站，其中香山區作為城市後花園已有16站，今天新增3站後，竹市總數達108站，搭配現有1655輛公共自行車，逐步以「點、線、面」方式串聯各大觀光景點。圖／新竹市政府提供

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，市議員林盈徹曾反映香山區站點僅有16站，相當不便。新竹市政府經綜合評估後，今啟動香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園新設3座新站點，未來也將持續在香山區擴點布建。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市YouBike共有105站，其中香山區作為城市後花園已有16站，今天新增3站後，竹市總數達108站，搭配現有1655輛公共自行車，逐步以「點、線、面」方式串聯各大觀光景點。

邱臣遠也指出，考量香山及十八尖山部分地勢較高、站點間距離較遠，為提供市民更省力、便利的騎乘體驗，市府已加速籌備100輛電輔車，強化公共自行車的服務能量，未來也將持續於香山區擴點。

新竹市交通處表示，今天啟用的3座新站點中，「鹽水圖書館站」位於長興街住宅區旁，鄰近的鹽水圖書館是香山市民日常經常前往的公共場所，不僅具備文化休閒功能，周邊的豎琴橋更是許多攝影愛好者取景香山夕照的熱門地點，兼具生活機能與觀光價值。

「浸水公園站」座落於住宅林立的浸水街周邊，園區內設有籃球場與多項遊憩設施，是鄰近居民休憩、交流的重要場所；「頂福公園站」，則位於鐵路以東的密集住宅區，服務範圍涵蓋眾多社區，讓當地居民擁有更便利的公共自行車使用選擇，補強區域交通接駁需求。

交通處補充，香山區擁有豐富多元的觀光資源，鄰近即有南港賞鳥區、豎琴橋、那魯灣文化聚落、海山漁港、香山天后宮，以及香山濕地賞蟹步道等知名景點，期盼透過YouBike公共自行車系統，將這些散落各地的觀光據點完整串聯，讓旅客能以更輕鬆、環保的方式深入探索香山之美。

新竹市政府今啟動香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園新設3座YouBike新站點，未來也將持續在香山區擴點布建。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今啟動香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園新設3座YouBike新站點，未來也將持續在香山區擴點布建。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今啟動香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園新設3座YouBike新站點，未來也將持續在香山區擴點布建。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今啟動香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園新設3座YouBike新站點，未來也將持續在香山區擴點布建。圖／新竹市政府提供

自行車 新竹 圖書館

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