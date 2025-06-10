全國技能競賽將開打 桃竹苗派186位選手橫掃金牌

第55屆全國技能競賽即將於7月16日至20日在南港展覽館盛大登場，勞動力發展署桃竹苗分署今年在全國技能競賽分區賽中大放異彩，橫掃23金、31銀、35銅，共有186位培訓選手晉級全國賽，準備角逐工業機械、銲接、漆作裝潢、餐飲服務等52項職類桂冠。

今舉行誓師大會，桃竹苗分署長賴家仁親自授旗，勉勵選手勇於挑戰自我、全力爭取佳績。並與銲接職類代表宋偉騏共同將象徵勝利的金沙灌入獎盃，寓意選手們將以堅定的意志邁向金牌目標，稱霸全國。活動特別邀請第44屆國際技能競賽冷凍空調職類國手蔡叡鴻現身分享自身參賽經歷與面對壓力的調適心法，鼓勵選手保持專注、發揮實力。

其中，本屆全國賽苗栗農工冷凍空調職類選手陳星宇，自實習課程中發掘出對技能的興趣後，他積極投入訓練，盡管曾因技術落差及心理壓力面臨挑戰，仍憑著堅持與努力逐步成長，從第54屆中區分區賽獲得佳作，到本屆中區分區賽勇奪金牌，他以實際行動詮釋，「努力不一定馬上成功，但不努力一定無法成功」，展現青年技職選手堅毅不拔、追求卓越的精神風貌。