攀向21米樹冠層！雪霸暑期推3梯次活動 搶名額動作要快

炎炎暑期即將到來，雪霸國家公園管理處雪霸處今年7、8月間將推出2梯次「來去部落住一晚」探索21公尺樹冠生態之旅，8月辦理1梯次「三代同遊國家公園」雪見原生植物苗圃親子植栽活動。3項活動將於6月13日開放報名，雪管處歡迎大眾相約三五好友一起來雪見遊憩區親近中海拔森林、體驗原民部落文化及挑戰攀向樹冠層。

雪霸管理處表示，雪見遊憩區位於海拔1877公尺，擁有豐富多樣的中海拔生物生態，是中部地區提供民眾享受大自然的健行登山場所，區內設有4條林間步道，可供遊客徜徉中海拔原始闊葉林下，體驗森林浴，非常適合一般遊客健行。

此外，雪見北坑溪等古道仍留存泰雅族及日據時代的人文舊址，適合推動生態及文化知性之旅，對原住民文化有興趣者可體驗泰雅婚禮、古調及舞蹈，享用當地風味美食並帶領遊客進入原民部落認識原民文化，也可跟在地原民互動並回饋部落，達成「生命、生活、生產、生態」的四生共榮願景。

雪管處表示，「來去部落住一晚」生態之旅，是為雪見遊憩區及周邊部落設計的環教活動，除泰雅原民文化體驗，還規畫挑戰近年最受民眾歡迎的雪見21公尺樹冠層探索課程，參與者透過專業志工帶領，體驗攀樹並觀察樹冠層的豐富生態，讓大家感受不同高度視野的觀察力、激發登高勇氣，挑戰成功還可獲得專屬證書留念。

「三代同遊國家公園」雪見原生植物苗圃親子植栽，安排祖孫三代認識泰雅文化、動手撫林、育林及體驗國家公園人員的日常生態保育工作，深化民眾對國家公園自然環境保育的意識。