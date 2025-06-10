新竹晶品城淪蚊子館還積欠百萬權利金？議員催市府盡快討

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，議員林彥甫指出，晶品城去年爆出要改作長照將閉館改裝，歷經一年仍遲未重新營業，如今，市府又稱將變回商場營運，且業者今年尚未繳權利金600萬元，希望市府盡快處理晶品城問題，不要留下一棟蚊子館與爛攤子；市府回應，權利金未繳納部分，將依契約規定辦理。

交通處說明，此案民間機構（晶品開發實業股份有限公司）自去年3月將附屬事業（晶品城）閉館後，原規畫轉型為社會福利、長期照護等方向，但經審慎評估並考量多方因素後，已於今年3月向市府申請目標變更為原商場使用，目前民間機構正與潛在廠商洽談合作中。

交通處表示，有關土地租金與權利金繳納部分，今年應繳納的固定權利金為600萬元，但晶品開發實業股份有限公司尚未繳納，市府已依契約啟動每日扣罰2萬元的違約金計罰程序，若仍未繳納，將依契約規定辦理。

交通處補充，此案均定期召開履約管理會議，期間持續追蹤附屬事業後續規畫；主體事業部分，停車場仍正常營運，並維持穩定停車率，市府也將持續督促民間機構加速商場重新開幕，以活絡火車站周邊商圈經濟。

林彥甫說，他關心竹市舊城區復興，其中，晶品城已歇業一年多，遲未重新營業，市府原本去年稱要改作長照，今年又改口要變回商場營運，經他關心晶品城業者有無依約繳納權利金，才得知該款項只繳到去年，今年的權利金600萬元尚未收到。