中央社宅雙北桃園高雄同步招租 申請至7/8
中央社會住宅在雙北、桃園、高雄首波招租1470戶，9日起已全面開放線上申請，截止日為7月8日。國家住都中心今天透過新聞稿指出，民眾可至官網申請，同時除原先6個實體據點外，另新增9個據點，提供招租資訊與在地服務。
中央首波社會住宅招租，包含台北「萬華安居」300戶，最小面積14坪，每月租金含管理費6390元起；新北「五谷好室A」161戶，最小面積15坪租金含管理費7270元起；桃園「龍岡好室」150戶，最小面積16坪租金含管理費4950元起；以及高雄「崇實安居」859戶，最小面積14坪租金含管理費4820元起。租期將依據申請人身分認定，最長從6年到12年不等。
根據國家住都中心資訊，社宅租金皆以屋齡加10年作為市場租金估價條件，再依內政部研議租金分級作業規定計算每月租金，且租金包含管理費。
國家住都中心表示，首波招租1470戶已於9日全面開放線上申請，民眾可登入「安居好室入口網」，申請時間至7月8日止。
國家住都中心強調，招租系統已串接數發部、戶政及財稅等單位，民眾只要登入「安居好室入口網」，透過自然人憑證或晶片金融卡，系統將自動匯入MyData個人所需申請資料，節省時間也便民。
此外，國家住都中心表示，除原在台北、桃園、高雄的6個實體據點外，這次也與伊甸基金會、弘道老人基金會、勵馨基金會、芥菜種會、心路基金會及大同老人基金會等全國性NPO（非營利組織）合作，增設9個實體服務據點，為當地有需求的民眾提供社宅招租訊息及在地服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言