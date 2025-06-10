後龍溪移工溺斃之後 苗栗縣府啟動多語版加強宣導

苗栗縣後龍溪前天發生越南移工溺水死亡意外，台中地檢署月初破獲移工涉嫌獵殺石虎等生動物案，竹南鎮「假日之森」保安林內更迭傳移工違規露營升火亂象，縣府將啟動多語版加強宣導等措施，防杜類似事件。

4男1女移工趁著假日，前天下午到後龍溪新東大橋下烤肉戲水，晚間發生32歲阮姓男子溺斃意外，另，苗栗縣是瀕臨絕種石虎最重要棲地，台中地檢署月初破獲非法獵殺野生動物移工集團，石虎淪為野味，今天縣務會議都列案討論。

縣府消防局盤點清查，包括後龍溪等37處水域，去年曾發生溺水意外，其中，竹南鎮龍鳳漁港南岸假日之森更列為「榜首」，縣議員廖英利發現，新竹、台中等地的移工假日，尤其是夏天，經常聚集在假日之森保安林地搭帳棚露營升火開趴，不僅製造體亂，更造成安全顧慮。

廖英利說，1989年她擔任里長時，假日之森保安林地冬天發生大火，延燒了1個多月，森林好不容易復育回來，此外，移工在假日之森戲水發生意外，也偶有所聞，希望有關單位加強巡邏，或使用者付費管理維護安全。

縣府指出，勞工及青年發展處將製作多語版的資料，移工入職訪視時宣導，提醒注意國內野生動物保育規定，並加強水域安全警示，文化觀光局將邀請林業及自然保育署、竹南鎮公所等相關單位，會勘假日之森，研議相關管理措施。