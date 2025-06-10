重車進出路損嚴重 竹北市公所斥資644萬刨鋪環北路二段

新竹縣竹北市環北路環抱西區與老城區，亦是支撐城市運作的核心道路，隨著沿線重劃區與產業建設，路面劣化情形也日益明顯，其中又以環北路二段最為嚴重，竹北市公所編列644萬將該路段鐵路橋下區域刨除重鋪，強化道路安全與提升行車品質。

竹北市長鄭朝方指出，環北路一至五段串聯重劃區、工業區與科技園區，呈ㄇ字型圍繞竹北西區、老城區，肩負產業運輸、居民通勤，更支撐著城市發展的骨幹路網。

鄭朝方說，該路段也包羅了重要的生活與經濟機能，車流量甚至不亞於中正西路、中正東路。其中環北路二段，在重型工作車輛頻繁使用下，導致路面嚴重劣化，市公所因此編纂644萬刨除重鋪，不讓這條要道成為城市發展的短板。

竹北市公所主任秘書陳家緯指出，此次改善路段位於環北路二段鐵路橋下，施作面積約9200平方公尺。該處因鄰近預拌混凝土場、資源回收廠與持續開發中的昌益園區等，長期重型車輛密集進出，導致路面損壞情況嚴重。市公所採用瀝青混凝土刨除加封工法整修，提升耐用性與平整度，強化整體道路結構。