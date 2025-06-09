桃市府攜手13所大專院校 前進產業界實習培育科技人才

桃園市政府積極推動產學合作，協助青年精準探索職涯方向，桃園市副市長蘇俊賓今天出席「桃園市大專院校推動職場實習績優教師表揚暨啟動儀式」，他表示，透過實習課程讓學生走入職場、貼近產業，是培養競爭力的重要關鍵，市府將持續整合企業與學校資源，打造青年職涯發展的強力後盾。

桃市府也邀請各校推薦的教師代表與合作企業出席，表彰其於實習推動上的貢獻與支持，活動現場頒發感謝狀予教師及企業代表，展現桃園在地推動實習合作的高度共識與行動力，並由蘇俊賓及各產、官、學代表共同見證計畫啟動儀式。

蘇俊賓指出，當前社會與科技發展日新月異，學生除了學習專業知識，更應精準掌握產業趨勢，企業存在的價值在於服務社會，其利潤正是對社會需求回應的報酬，因此必須時時掌握趨勢、精準佈局，企業正是趨勢的前線觀察者與實踐者，學界應主動與產業連結，讓學生有機會走進企業、貼近真實場域。

蘇俊賓說，自桃園市長張善政上任以來，就高度重視大學教育與職場接軌，由青年局、經發局與勞動局等單位通力合作，推動多項青年職涯發展政策，打造完善的職涯探索環境。

蘇俊賓表示，精準探索人生比找到最快的工作更重要，學生透過實習機會能實際走進職場，了解不同產業特性，有助未來發展，他也感謝企業與教師的積極參與，攜手推動「學研並進，職向桃園」計畫，讓學生能提早接觸真實職場場域。

桃園市政府青年事務局局長侯佳齡表示，青年的未來不能靠單一部門支撐，而是要靠政府、學校與企業的齊力共構。這次活動不僅是表揚與感謝，更是桃園青年實習制度深化的起跑點，未來將持續推動更多元的職場體驗機會與跨域協作平台，讓桃園成為青年夢想實踐的最佳基地。