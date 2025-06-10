桃園環局1天2突檢 桃煉場3項違法挨罰

桃園煉油廠汙染不斷，民代質疑市府今年稽查頻率與裁罰金額大幅下降，僅2次裁罰共約60萬元，恐創新低，呼籲環保局加強稽查。環保局回應已啟動「三安專案」進行日夜突襲稽查，發現製程設備洩漏超標、程序管線不符許可、柴油用量超標等，已依空汙法告發並要求限期改善。

中油桃煉廠位於桃園、龜山及蘆竹區交界的人口稠密區，去年包括粒狀物（PM）、硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）及揮發性有機物（VOCs）排放量都是桃園市前三大貢獻源，空汙恐影響居住人口約27萬人。

議員凌濤表示，從2022年起至去年，市府環保局針對煉油廠進行205次稽查，告發29次，裁罰總額1274萬元，平均每年稽查68次、裁罰424萬元；然而據市府提供資料，今年卻僅在3月26日裁罰29萬元、5月27日裁罰29萬元，總計約60萬元，「今年恐怕將創下歷年新低的裁罰跟稽查數字。」

凌濤說，桃煉廠2021年營業收入高達2083億元，「但10年來的裁罰僅1882萬元，根本微不足道」，市府難道因受到外界壓力，導致稽查、開罰力道減弱嗎？呼籲市府要加強稽查。

環保局長顏己喨回應，市府日前已啟動「三安專案」，4日會同消防局與勞檢處，2度突襲檢查桃煉場，當場發現多項違法情事；第一波稽查查獲製程設備有2處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，皆依空汙法第20條與第24條告發，將面臨最高2000萬元罰鍰。

第二波稽查則於當晚進行，環保局發現，廠方柴油用量超過2024年度核准量，也依空汙法第24條裁處，最高亦可罰至2000萬元；同時也採集放流水進行分析，若驗出超標，將依水汙法第7條裁罰。