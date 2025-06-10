聽新聞
0:00 / 0:00

竹市東門市場壁畫受損 民代盼復原 市府研商保存

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市議員劉康彥指出，市場一整面藝術家Candy Bird的創作，被市府的改造工程破壞，呼籲市府盡全力還原創作。圖／翻攝自議員劉康彥臉書
新竹市議員劉康彥指出，市場一整面藝術家Candy Bird的創作，被市府的改造工程破壞，呼籲市府盡全力還原創作。圖／翻攝自議員劉康彥臉書

新竹市百年歷史的東門市場經活化後成為文青聚集的美食熱點。市議員劉康彥昨指出，市場電扶梯3樓側牆的Candy Bird創作近日因市府改造工程遭破壞，呼籲市府全力還原，避免成為「藝術殺手」。市府回應，已主動暫停後續牆面作業，將邀相關單位召開研商會議，共同研議塗鴉牆面保存方式。

劉康彥說，Candy Bird是具有代表性的街頭藝術家，他在東門市場的創作是2016年的作品，當時的時空背景，正是東門市場再次被社會關注的時刻。2015年由清交大學生所組成的「開門工作室」進駐東門市場，用導覽、藝術、工作坊、紀錄片等各種方式，試圖重現東門市場的生機。

劉康彥指出，「開門工作室」走在前，接著是公部門加入，編列經費進行硬體改造，吸引許多年輕人創業，同時，新舊使用者之間也產生不少衝突。總結來說，Candy Bird的創作見證東門市場過去10年的轉型，是很珍貴獨特的作品，然而，可惜的是被市府的工程破壞。

市府產發處指出，東門市場三樓內部原有藝術家Candy Bird等創作者，共同參與創作的塗鴉藝術，但該牆面歷經多年，部分區域出現明顯髒汙、褪色與漆面劣化情形，市府於此次的三樓空間改造工程規畫階段，原先擬針對整體牆面辦理清整作業，並施作仿清水模塗料，以統一牆面質感、提升整體視覺環境，目前主動暫停後續牆面作業，將邀集相關單位研議塗鴉牆的保存方式。

延伸閱讀

東門市場壁畫遭破壞 竹市府：將攜手工作室研議保存

行人過馬路差點被撞飛 議員籲竹市大雅路設行穿號誌

新竹百年東門市場入口臭味撲鼻？ 竹市府查出原因了

影／不可思議！廢棄腳踏車擠車格 竹市車主竟收「並排停車」罰單

相關新聞

桃市府攜手13所大專院校 前進產業界實習培育科技人才

桃園市政府積極推動產學合作，協助青年精準探索職涯方向，桃園市副市長蘇俊賓今天出席「桃園市大專院校推動職場實習績優教師表揚...

竹市東門市場壁畫受損 民代盼復原 市府研商保存

新竹市百年歷史的東門市場經活化後成為文青聚集的美食熱點。市議員劉康彥昨指出，市場電扶梯3樓側牆的Candy Bird創作...

桃園環局1天2突檢 桃煉場3項違法挨罰

桃園煉油廠汙染不斷，民代質疑市府今年稽查頻率與裁罰金額大幅下降，僅2次裁罰共約60萬元，恐創新低，呼籲環保局加強稽查。環...

桃園列管棧仔場 展延期僅罰6萬元

營建廢棄物去化問題多，桃園市有20多家非法「棧仔場」，市府2021年8月頒布暫行要點，規定今年4月底前合法化，但議員發現...

9家僅1家合法轉型...桃園營建廢棄「棧仔場」 挨批輔導變護航

營建廢棄物去化問題多，桃園市2021年8月公布暫行要點，規定全市「棧仔場」今年4月底落日，但民代發現，9家輔導廠商在展延...

東門市場壁畫遭破壞 竹市府：將攜手工作室研議保存

新竹市具有百年歷史的東門市場近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地，新竹市議員劉康彥今指出，市場電扶梯上3樓處側...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。