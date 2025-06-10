竹市東門市場壁畫受損 民代盼復原 市府研商保存

新竹市百年歷史的東門市場經活化後成為文青聚集的美食熱點。市議員劉康彥昨指出，市場電扶梯3樓側牆的Candy Bird創作近日因市府改造工程遭破壞，呼籲市府全力還原，避免成為「藝術殺手」。市府回應，已主動暫停後續牆面作業，將邀相關單位召開研商會議，共同研議塗鴉牆面保存方式。

劉康彥說，Candy Bird是具有代表性的街頭藝術家，他在東門市場的創作是2016年的作品，當時的時空背景，正是東門市場再次被社會關注的時刻。2015年由清交大學生所組成的「開門工作室」進駐東門市場，用導覽、藝術、工作坊、紀錄片等各種方式，試圖重現東門市場的生機。

劉康彥指出，「開門工作室」走在前，接著是公部門加入，編列經費進行硬體改造，吸引許多年輕人創業，同時，新舊使用者之間也產生不少衝突。總結來說，Candy Bird的創作見證東門市場過去10年的轉型，是很珍貴獨特的作品，然而，可惜的是被市府的工程破壞。

市府產發處指出，東門市場三樓內部原有藝術家Candy Bird等創作者，共同參與創作的塗鴉藝術，但該牆面歷經多年，部分區域出現明顯髒汙、褪色與漆面劣化情形，市府於此次的三樓空間改造工程規畫階段，原先擬針對整體牆面辦理清整作業，並施作仿清水模塗料，以統一牆面質感、提升整體視覺環境，目前主動暫停後續牆面作業，將邀集相關單位研議塗鴉牆的保存方式。