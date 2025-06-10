桃園列管棧仔場 展延期僅罰6萬元

營建廢棄物去化問題多，桃園市有20多家非法「棧仔場」，市府2021年8月頒布暫行要點，規定今年4月底前合法化，但議員發現，市府輔導9家業者，展延期間僅開過1張6萬元罰單，迄今還有6家未提改善計畫，質疑為非法業者撐保護傘。市府表示，非法業者將依法裁罰，限期3個月內恢復土地原狀。

桃園市露天裸露垃圾場僅剩楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障村等3處，居民擔心夏季炎熱，垃圾惡臭蚊蠅孳生。環保局表示，3處掩埋場垃圾1年來送焚化爐去化，已銳減6成8，並持續增加覆土量，預計明年底不再掩埋垃圾，屆時桃園將告別「垃圾山」。場域短期供天災事件廢棄物調度，長期轉型為環保公園。

桃園市府2021年8月1日公布「桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點」，今年4月30日落日。國民黨議員朱珍瑤發現，市府輔導9家廠商，僅在核准展延期間開1張罰單，之後就以輔導代替處罰，等於6萬元罰單換來2年9個月，平均每月只要1818元。

議員批評，落日期限已過，9家棧仔場仍造成周邊住家困擾，還有6家完全未提改善計畫，繼續存在，合法處理場除地目要合法，廠房設備等要求嚴格，難道市府為非法業者撐起保護傘？

桃園市海岸及資源循環工程處表示，有3家提出轉型計畫，其中1家已取得許可營運中，2家尚在申請作業程序，其餘6家皆非合法經營；將依環保法令裁罰，已移送地政局，限期3個月內恢復土地原狀。

海資處表示，將針對非法業者聯合稽查，並加強查緝棄置廢棄物及營建剩餘土石方，2021年迄今已移送60件次。