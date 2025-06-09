9家僅1家合法轉型...桃園營建廢棄「棧仔場」 挨批輔導變護航

營建廢棄物去化問題多，桃園市2021年8月公布暫行要點，規定全市「棧仔場」今年4月底落日，但民代發現，9家輔導廠商在展延期間，只被各開6萬元罰單，且迄今還有6家未提出改善計畫，等於用6萬元換2年9個月空窗期，質疑成為非法業者的保護傘。

市府回應，針對非法經營的業者，除持續依違反環保法令裁罰外，也將移送地政局限期改善恢復土地原狀 。

營建及裝潢廢棄物組成複雜、處理較困難，業者多半會送到俗稱「棧仔場」的砂石棧場，但多數棧場因土地利用問題為非法經營，導致營建廢棄物流向及數量無法追蹤。市府2021年8月1日公布「桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點」，今年4月30日落日。

但議員朱珍瑤發現，市府輔導的9家廠商，僅在核准展延時開了1張違反區域計畫法罰單，之後就以輔導代替處罰，其中更有6家廠商完全未提計畫；1張6萬元的罰單就可保證2年9個月時間可以為所欲為，平均每個月只要1818元「保護費」。

朱直言，合法處理廠除要求地目合法，廠房設備要求也都很嚴格，9家受輔導棧仔場至今造成周邊住家困擾，市府卻不聞不問，令人無法接受；此外，該暫行要點只是部門的施行辦法，未送議會討論，法律位階不僅低於市府的自治條例，更低於中央法令，市府也應檢討。

海岸及資源循環工程處表示，9家業者仍須符合相關環保法令，目前申請轉型有3家，其中1家已取得許可營運中，2家尚在申請作業程序中，其餘皆非合法經營；針對非法經營業者，除持續依違反環保法令裁罰外，也將移送地政局限期改善恢復土地原狀。

海資處表示，針對非法經營業者將辦理聯合稽查，針對棄置廢棄物及營建剩餘土石方也持續加強查緝，統計2021年起已共移送60件次。