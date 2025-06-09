快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

9家僅1家合法轉型...桃園營建廢棄「棧仔場」 挨批輔導變護航

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市2021年規定全市「棧仔場」需於今年4月底落日，但民代發現，9家輔導廠商在展延期間，只被開了張6萬元罰單，且迄今還有6家未提出改善計畫。圖／議員朱珍瑤提供
桃園市2021年規定全市「棧仔場」需於今年4月底落日，但民代發現，9家輔導廠商在展延期間，只被開了張6萬元罰單，且迄今還有6家未提出改善計畫。圖／議員朱珍瑤提供

營建廢棄物去化問題多，桃園市2021年8月公布暫行要點，規定全市「棧仔場」今年4月底落日，但民代發現，9家輔導廠商在展延期間，只被各開6萬元罰單，且迄今還有6家未提出改善計畫，等於用6萬元換2年9個月空窗期，質疑成為非法業者的保護傘。

市府回應，針對非法經營的業者，除持續依違反環保法令裁罰外，也將移送地政局限期改善恢復土地原狀 。

營建及裝潢廢棄物組成複雜、處理較困難，業者多半會送到俗稱「棧仔場」的砂石棧場，但多數棧場因土地利用問題為非法經營，導致營建廢棄物流向及數量無法追蹤。市府2021年8月1日公布「桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點」，今年4月30日落日。

但議員朱珍瑤發現，市府輔導的9家廠商，僅在核准展延時開了1張違反區域計畫法罰單，之後就以輔導代替處罰，其中更有6家廠商完全未提計畫；1張6萬元的罰單就可保證2年9個月時間可以為所欲為，平均每個月只要1818元「保護費」。

朱直言，合法處理廠除要求地目合法，廠房設備要求也都很嚴格，9家受輔導棧仔場至今造成周邊住家困擾，市府卻不聞不問，令人無法接受；此外，該暫行要點只是部門的施行辦法，未送議會討論，法律位階不僅低於市府的自治條例，更低於中央法令，市府也應檢討。

海岸及資源循環工程處表示，9家業者仍須符合相關環保法令，目前申請轉型有3家，其中1家已取得許可營運中，2家尚在申請作業程序中，其餘皆非合法經營；針對非法經營業者，除持續依違反環保法令裁罰外，也將移送地政局限期改善恢復土地原狀。

海資處表示，針對非法經營業者將辦理聯合稽查，針對棄置廢棄物及營建剩餘土石方也持續加強查緝，統計2021年起已共移送60件次。

罰單 桃園 廢棄物

延伸閱讀

滅火機器人出動！桃園工廠火警演練 救災平台車也亮相

花蓮陽光電城停擺...縣府拚轉型 原民文創聚落招商經營

睽違2年！二級保育鳥類「小燕鷗」 重返桃園竹圍漁港

桃園3露天垃圾山減量六成 明年底掩埋場走入歷史

相關新聞

挨批稽查力道減弱？桃市府突擊檢查桃煉廠逮缺失

桃園煉油廠汙染不斷，民代今質疑，今年市府對桃煉廠稽查頻率與裁罰金額都大幅下降，2次裁罰僅共約60萬元，恐創下歷年新低，呼...

9家僅1家合法轉型...桃園營建廢棄「棧仔場」 挨批輔導變護航

營建廢棄物去化問題多，桃園市2021年8月公布暫行要點，規定全市「棧仔場」今年4月底落日，但民代發現，9家輔導廠商在展延...

東門市場壁畫遭破壞 竹市府：將攜手工作室研議保存

新竹市具有百年歷史的東門市場近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地，新竹市議員劉康彥今指出，市場電扶梯上3樓處側...

桃市活動報名連結「多如牛毛」 議員批智慧城市淪口號

桃園市政府推出多元活動讓民眾參與，但各局處活動報名系統分散，民代批評，民眾參加不同活動需重複填寫個資，恐增加不便與資安風...

滅火機器人出動！桃園工廠火警演練 救災平台車也亮相

桃園市消防局三民分隊與民間合作演練火災搶救，針對工廠作業區突發火警，廠區員工與消防人員共同參與演練，除出動機器人救災，射...

睽違2年！二級保育鳥類「小燕鷗」 重返桃園竹圍漁港

桃園竹圍漁港北堤經過2年沉寂，二級保育鳥類小燕鷗終於重返這個北台灣最大繁殖地。桃園野鳥學會志工發現已有2對小燕鷗築巢繁殖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。