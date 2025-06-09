挨批稽查力道減弱？桃市府突擊檢查桃煉廠逮缺失

桃園煉油廠汙染不斷，民代今質疑，今年市府對桃煉廠稽查頻率與裁罰金額都大幅下降，2次裁罰僅共約60萬元，恐創下歷年新低，呼籲稽查應加碼而非減碼。環保局回應，市府已啟動「三安專案」，4日兩度突襲稽查，發現多項違法問題，將依法告發、限期改善。

中油桃煉廠位於桃園、龜山及蘆竹三區交界的人口稠密區，去年包括粒狀物（PM）、硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）及揮發性有機物（VOCs）排放量都是全市前三大貢獻源，空汙恐影響居住人口約27萬人。

議員凌濤表示，2022至去年，市府環保局針對煉油廠共進行205次稽查，告發29次，裁罰總額1274萬元，平均每年稽查68次、裁罰424萬元；然而據市府提供資料，今年卻僅在3月26日裁罰29萬元、5月27日裁罰29萬元，總計僅60萬元，「今年搞不好是創下歷年新低的裁罰跟稽查數字。」

凌濤說，桃煉廠2021年營業收入高達2083億元，但過去10年間的裁罰僅1882萬元，「根本是微不足道」，市府難道是受到外界壓力，稽查、開罰力道才減弱嗎？要求市府要加強稽查。

環保局長顏己喨表示，市府日前已啟動「三安專案」，4日會同消防局與勞檢處，2度突襲檢查桃煉場，當場發現多項違法情事；其中第一波稽查查獲製程設備有2處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，皆已依空汙法第20條與第24條告發，將面臨最高2000萬元罰鍰。

第二波稽查則於當晚進行，環保局發現，廠方柴油用量超過2024年度核准量，因此依空汙法第24條裁處，最高亦可罰至2000萬元；同時也採集放流水進行分析，若驗出超標，將依水汙法第7條裁罰。