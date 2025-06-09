東門市場壁畫遭破壞 竹市府：將攜手工作室研議保存

新竹市具有百年歷史的東門市場近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地，新竹市議員劉康彥今指出，市場電扶梯上3樓處側牆原本有一整面藝術家Candy Bird的創作，幾天前卻被市府改造工程破壞，呼籲市府盡全力還原Candy Bird的創作，不要淪為藝術killer。

市府回應，目前已主動暫停後續牆面相關作業，將邀相關單位召開研商會議，共同研議塗鴉牆面保存方式。

市府產發處指出，東門市場三樓內部原有藝術家Candy Bird等創作者共同參與創作的塗鴉藝術，但該牆面歷經多年，部分區域出現明顯髒汙、褪色與漆面劣化情形，市府於此次三樓空間改造工程規畫階段，原先擬針對整體牆面辦理清整作業，並施作仿清水模塗料，以統一牆面質感、提升整體視覺環境。

劉康彥說，Candy Bird是非常具有代表性的街頭藝術家，他在東門市場的創作是2016年的作品，當時的時空背景，正是東門市場再次被社會關注的時刻。2015年由清、交大同學組成的開門工作室進駐東門市場，學生用導覽、藝術、工作坊、紀錄片各種方式，試圖重現東門市場的生機。

劉康彥指出，「開門」走在前，接著是公部門加入，編列經費進行硬體改造，一時間吸引許多年輕人創業，但同時，新舊使用者之間也產生不少衝突。總結來說，Candy Bird的創作見證東門市場過去10年的轉型，是很珍貴獨特的作品。但非常可惜，被市府的工程破壞。