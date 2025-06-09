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桃市活動報名連結「多如牛毛」 議員批智慧城市淪口號

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府推出眾多活動，但各局處活動報名系統分散，議員謝美英批，民眾參加不同活動需重複填寫個資，恐增加不便與資安風險。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府推出眾多活動，但各局處活動報名系統分散，議員謝美英批，民眾參加不同活動需重複填寫個資，恐增加不便與資安風險。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府推出多元活動讓民眾參與，但各局處活動報名系統分散，民代批評，民眾參加不同活動需重複填寫個資，恐增加不便與資安風險，也讓桃園「科技城市」淪為口號。智發會主委廖修武回應，市府正積極推動市民卡作為單一登入通道，目前已有77項活動整合至市民卡系統。

市議員謝美英指出，桃園市府Line官方帳號經常推播豐富活動資訊，如6月2日同時宣傳新屋米堡親子路跑、霄裡好風光遊程、校小市長出動、地方創生團隊出任務等免費活動，然而每項活動都有不同的報名管道，有的需到合作網站註冊會員，有的要填寫Google或Surveycake表單。

謝美英舉例，有媽媽為了報名4個活動，就得加入2個網站會員、填寫2個表單，若要幫家人代為報名，填寫的個資更是「海量」，令人不解的是，同為體育局舉辦的新屋米堡親子路跑與霄裡好風光遊程，竟使用不同報名平台，民眾想參加就得先交出個資，不僅不便民，也增加個資外洩風險。

謝美英說，當初市民卡APP推出時即承諾整合所有資訊為單一平台，智發會前身是資科局，應有能力全面盤點活動報名連結，創造桃園專屬報名平台，並以最高規格保護民眾資料，讓系統更加親民，若無具體改善，「科技城市」恐怕都會淪為口號。

智發會主委廖修武回應，部分市府活動因委外辦理，報名系統由廠商自建，確實造成報名連結分散問題，市府正積極推動市民卡作為市政系統單一登入通道，希望民眾僅需透過市民卡帳號，即可使用各項市府服務平台及報名活動。

廖修武表示，目前市民卡已整合6個局處共77項活動，桃園市立圖書館活動已全面納入市民卡系統，民眾「一卡在手」即可完成報名，智發會將持續協調各單位，加速統一平台建置，提升市民卡使用便利性。

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