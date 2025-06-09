滅火機器人出動！桃園工廠火警演練 救災平台車也亮相

桃園市消防局三民分隊與民間合作演練火災搶救，針對工廠作業區突發火警，廠區員工與消防人員共同參與演練，除出動機器人救災，射程65公尺、每分鐘3500公升出水量，可深入火場救災；演習另出動桃園市唯一的「救災資訊平台車」，強化實戰經驗與應變效能。

三民分隊指出，今日於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。演練情境設定為工廠貼合機設備突發故障，導致機器過熱引發火災，火勢迅速延燒至倉儲區，大量布料助燃並產生濃煙，增加搶救難度；面對災情員工立即啟動自衛消防編組，操作滅火設備嘗試滅火，並迅速報案通報119。消防人員到場後確認現場仍有兩人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動，展現出高度的專業與應變能力。

三民分隊表示，今日演練導入多項高科技救災設備，包括可由遠端操作的「消防機器人」，具備穿越高溫與濃煙環境能力，負責進入高風險區域執行偵檢與高流量射水滅火任務；以及目前桃園市唯一的「救災資訊平台車」，該車輛採上掀式歐翼設計，配備三面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP，可即時顯示現場圖資並支援指揮調度，協助消防局大隊幕僚掌握完整災情資訊。

三民分隊說，消防機器人搭載強而有力軸向馬達，不僅能在救災現場運輸重型裝備，更能拖帶水線深入火場滅火，機器人掛載的砲塔具備每分鐘3500公升的大出水量，射程可達65公尺，能切換直線、水霧出水模式及環繞360度無死角射水，透過履帶驅動克服地形限制及200公尺遠距離遙控，可說是大型火警救災的重要利器，而勤務結束後也只需簡單清潔和充電即可，堪稱消防任務的最佳幫手。