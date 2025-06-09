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滅火機器人出動！桃園工廠火警演練 救災平台車也亮相

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今演練出動目前桃園市唯一的「救災資訊平台車」，該車輛採上掀式歐翼設計，配備三面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP。圖／三民消防分隊提供
今演練出動目前桃園市唯一的「救災資訊平台車」，該車輛採上掀式歐翼設計，配備三面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP。圖／三民消防分隊提供

桃園市消防局三民分隊與民間合作演練火災搶救，針對工廠作業區突發火警，廠區員工與消防人員共同參與演練，除出動機器人救災，射程65公尺、每分鐘3500公升出水量，可深入火場救災；演習另出動桃園市唯一的「救災資訊平台車」，強化實戰經驗與應變效能。

三民分隊指出，今日於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。演練情境設定為工廠貼合機設備突發故障，導致機器過熱引發火災，火勢迅速延燒至倉儲區，大量布料助燃並產生濃煙，增加搶救難度；面對災情員工立即啟動自衛消防編組，操作滅火設備嘗試滅火，並迅速報案通報119。消防人員到場後確認現場仍有兩人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動，展現出高度的專業與應變能力。

三民分隊表示，今日演練導入多項高科技救災設備，包括可由遠端操作的「消防機器人」，具備穿越高溫與濃煙環境能力，負責進入高風險區域執行偵檢與高流量射水滅火任務；以及目前桃園市唯一的「救災資訊平台車」，該車輛採上掀式歐翼設計，配備三面大型螢幕，結合360度環場影像與消防局救災APP，可即時顯示現場圖資並支援指揮調度，協助消防局大隊幕僚掌握完整災情資訊。

三民分隊說，消防機器人搭載強而有力軸向馬達，不僅能在救災現場運輸重型裝備，更能拖帶水線深入火場滅火，機器人掛載的砲塔具備每分鐘3500公升的大出水量，射程可達65公尺，能切換直線、水霧出水模式及環繞360度無死角射水，透過履帶驅動克服地形限制及200公尺遠距離遙控，可說是大型火警救災的重要利器，而勤務結束後也只需簡單清潔和充電即可，堪稱消防任務的最佳幫手。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，透過今日與企業聯合進行的兵棋推演，除可提升廠區員工於災害發生時的應變與逃生能力，也讓消防人員更熟悉廠區動線、危險物品儲存位置及其特性，進一步強化「災前預防、災中應變、災後復原」三大面向，建立全方位的災害防護體系。

三民分隊今模擬工廠作業區突發火警，由廠區員工與消防人員共同參與，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制。圖／三民消防分隊提供
三民分隊今模擬工廠作業區突發火警，由廠區員工與消防人員共同參與，實地操演災害應變流程及跨單位協調機制。圖／三民消防分隊提供
桃園市消防局三民分隊今於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。圖／三民消防分隊提供
桃園市消防局三民分隊今於驊紘實業股份有限公司舉辦火災搶救演練。圖／三民消防分隊提供
今演練消防人員到場後確認現場仍有兩人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動。圖／三民消防分隊提供
今演練消防人員到場後確認現場仍有兩人受困火場，立即展開火場搜索與人命救援，同時實施滅火行動。圖／三民消防分隊提供

火災 消防人員 桃園

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