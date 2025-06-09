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桃園3露天垃圾山減量六成 明年底掩埋場走入歷史

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，市府環保局著手覆土及焚燒去化，部分覆土垃圾山樣貌改變。圖／環保局提供
楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，市府環保局著手覆土及焚燒去化，部分覆土垃圾山樣貌改變。圖／環保局提供

桃園市露天裸露垃圾山僅剩楊梅員木、龍潭店子湖、觀音保障村共3處垃圾掩埋場，隨夏日炎熱，附近居民擔心垃圾惡臭、蚊蠅孳生，市府環保局今天表示，3處垃圾掩埋場垃圾一年來經焚化廠焚燒去化，垃圾量銳減近六成八，預計明（2026）年底不再掩埋垃圾，「全市垃圾掩埋場走入歷史」。

市府環保局全方配合環境部推動垃圾掩埋場零裸露計畫，全市僅剩楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3處露天垃圾掩埋場堆置，欣榮焚化廠去年5月整改完成後，逐步焚燒去化3處掩埋場垃圾，環保局統計，去年焚化廠改前，3處掩埋場垃圾暫置量總共24.1萬噸，焚化廠整改後去年5月至今一年來，3處掩埋場暫置垃圾量共剩下7.8 噸，減少16.3萬噸，3垃圾山垃圾銳減67.6%。

環境部長彭啓明過去20多年在桃園居住，深知楊梅員本3 處垃圾山帶來民怨，他更自己走訪3處露天垃圾山了解現況，今年他與桃園市府環保局合作處理，彭啓明保證說，3處露天裸露垃圾山，將由桃園環保局逐步解決，預計明年底徹底解決垃圾山臭味及環境品質，他並邀請鄉親大家明年底一起來共同檢視。

楊梅區瑞原里長黃定宏與員本里等里長最近擔心夏季來臨，員本垃圾掩埋場散發臭味和產生蚊蠅，不知垃圾山何時解決，黃定宏說，在地幾個里長想法是希望員本垃圾場移除，該處垃圾山太高太靠近社子溪危險，至少垃圾山要減一半，不要再垃圾，隨著桃園人口增加，地方希望市府加蓋焚化廠，徹底解決垃圾危機。

市府環保局環境管理處長張書豪表示，楊梅、龍潭及觀音3 處露天垃掩埋場從去年焚化廠整改後，陸續焚燒去化3處堆置垃圾量，垃圾山垃圾減少許多，自下半年至明年底，3處垃圾場將在焚化廠有餘量焚燒去化垃圾量外，並將逐步進行覆土解決垃圾場臭味和環境品質，預計明年（ 2026年）底前全面解決3處露天裸露垃圾掩埋場問題。

楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山，每每散發臭味孳生蚊蠅引起民怨，里民希望移除。記者曾增勳／攝影
楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山，每每散發臭味孳生蚊蠅引起民怨，里民希望移除。記者曾增勳／攝影
觀音保障垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，市府環保局著手覆土及焚燒去化，部分覆土垃圾山樣貌改變。圖／環保局提供
觀音保障垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，市府環保局著手覆土及焚燒去化，部分覆土垃圾山樣貌改變。圖／環保局提供

環境部 環保局 桃園 垃圾山

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