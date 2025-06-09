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全齡都愛來 鍾東錦今表揚閱讀磐石獎 期許未來總圖的願景

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
閱讀磐石獎被視為國內推動閱讀教育的最高榮譽獎項，苗栗縣長鍾東錦及縣府教育處今天表揚今年得獎單位、人員。記者范榮達／攝影
閱讀磐石獎被視為國內推動閱讀教育的最高榮譽獎項，苗栗縣長鍾東錦及縣府教育處今天表揚今年得獎單位、人員。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府爭取縣總圖書館案，縣長鍾東錦期許願景，如果獲得教育部競爭型計畫6億元補助興建，將找名師設計成地標特殊建築，讓全齡都愛來，養成小孩子更愛閱讀的習慣。

閱讀磐石獎被視為國內推動閱讀教育的最高榮譽獎項，鍾東錦及縣府教育處今天表揚今年得獎單位、人員，總圖書館案備受矚目，鍾東錦表示，他能拜託的也拜託了，希望拿到6億元，否則縣府也沒有本事做，目前自籌至少就要6億元興建。

鍾東錦說，縣府曾參訪過新加坡國家圖書館、國立清華大學圖書，規模及經費都相當龐大，留下深刻的印象，苗栗縣未來總圖會找名師設計，打造地標特殊建築，此外，融入趨勢科技導向，除了公共空間外，也會規畫3至8人獨立空間，讓大人、小孩，及退休人員等全齡都樂於走一走、逛一逛、翻翻書本，養成小孩子更愛閱讀。

他呼籲與其讓孩子花時間在玩手機或電玩，不如花在閱讀，希望家長督促1天花至少半小時到1小時看課外讀物，當孩子廣泛閱讀，思維、思考，將來的想法跟別人不一樣，也許這一點點差異，就是他成功、成為領導者的關鍵。

今天磐石將表揚名單，其中，大同高中（國中部）以「大開閱請 同遊世界」方案，后庄國小以「漫步后庄，走進悅讀的幸福時光」方案，分別獲閱讀磐石學校獎國中組、國小組，教育部獎勵金各20萬元，縣府加碼各5萬元，有功人員記功2次。

此外，南埔國小校長林緯志、通霄國小老師莊維展、竹南國中老師陳明義，及竹南國小老師董維喬，獲「閱讀推手個人獎」，教育部獎勵金3000元、縣府3000元，並記功2次。

苗栗縣竹南鎮大同高中（國中部）以「大開閱請 同遊世界」方案，獲今年閱讀磐石學校獎國中組，學生結合閱讀主題今天精彩表演。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮大同高中（國中部）以「大開閱請 同遊世界」方案，獲今年閱讀磐石學校獎國中組，學生結合閱讀主題今天精彩表演。記者范榮達／攝影

鍾東錦 小孩 圖書館

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