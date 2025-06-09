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日本米荒台灣米外銷增 湖口米達608項檢驗成出口主力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
農業部長陳駿季與新竹縣長楊文科今天至湖口鄉農會視察台灣米輸日現況，並親自為外銷日本的台灣米進行封櫃。記者郭政芬／攝影
農業部長陳駿季與新竹縣長楊文科今天至湖口鄉農會視察台灣米輸日現況，並親自為外銷日本的台灣米進行封櫃。記者郭政芬／攝影

台灣好米日本飄香！日本近期稻米價格上漲、市場供需失衡，台灣米外銷日本具優勢，截至今年5月外銷日本的台灣米已達7759公噸，為去年同期的6倍，其中湖口米通過608項農藥殘留檢驗，符合規範，成為出口日本的重要稻米產地。農業部長陳駿季強調，日本缺米是台灣的機會，透過通路鏈結與品質確保，日本將成為持續性的出口市場。

陳駿季與新竹縣長楊文科今天至湖口鄉農會視察台灣米輸日現況，並親自為外銷日本的台灣米進行封櫃，在日本超市以小包裝米型態銷售，提供消費者選購，也實質提升台灣農民收益。

陳駿季指出，去年外銷日本的台灣米共3890公噸，今年截至5月已達7759公噸，為去年同期的6倍以上，更為去年全年輸日數量近2倍，預期今年全年外銷日本數量可突破1萬公噸。

湖口鄉農會總幹事周星江表示，湖口鄉農業耕地面積2057公頃，水稻種植面積1200公頃，年產6千公噸，湖口鄉農會配合農糧署代收公糧每年達4500公噸，主要供應援外糧、國軍糧食及製酒原料，2020年起推動稻米外銷業務，首度成功出口日本白米達3200公噸，展現本地農產的競爭力。今年上半年持續與上達糧業公司合作，4月下旬到6月上旬陸續封櫃出口外銷日本，出口量達1200公噸。

新竹縣長楊文科指出，湖口米占出口日本最大宗的產地，主要是因湖口水質好，加上農會指導農民種植，且出口日本的台灣米要通過608項農藥殘留檢驗，湖口米都符合，受到日本的喜愛。

湖口鄉農會表示，湖口鄉成立稻米契作集團產區，農民積極參與安全用藥、合理化施肥講習訓練，並接受桃園區農業改良場的栽培技術指導、農藥減半措施，湖口水稻通過台灣良好農業規範（TGAP）產銷履歷驗證面積超過460公頃，提升國產稻米品質，並建立產地品牌形象。為進一步強化外銷動能，湖口鄉農會規畫設立稻米產銷契作集團產區外銷專區，協助農民創造更佳收益。

台灣米外銷日本具優勢，截至今年5月外銷日本的臺灣米已達7759公噸，為去年同期的6倍。記者郭政芬／攝影
台灣米外銷日本具優勢，截至今年5月外銷日本的臺灣米已達7759公噸，為去年同期的6倍。記者郭政芬／攝影
湖口米通過608項農藥殘留檢驗，符合規範，成爲出口日本的重要稻米產地。記者郭政芬／攝影
湖口米通過608項農藥殘留檢驗，符合規範，成爲出口日本的重要稻米產地。記者郭政芬／攝影
農業部長陳駿季與新竹縣長楊文科今天至湖口鄉農會視察台灣米輸日現況。記者郭政芬／攝影
農業部長陳駿季與新竹縣長楊文科今天至湖口鄉農會視察台灣米輸日現況。記者郭政芬／攝影

農會 稻米 日本

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