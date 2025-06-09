日本米荒台灣米外銷增 湖口米達608項檢驗成出口主力

台灣好米日本飄香！日本近期稻米價格上漲、市場供需失衡，台灣米外銷日本具優勢，截至今年5月外銷日本的台灣米已達7759公噸，為去年同期的6倍，其中湖口米通過608項農藥殘留檢驗，符合規範，成為出口日本的重要稻米產地。農業部長陳駿季強調，日本缺米是台灣的機會，透過通路鏈結與品質確保，日本將成為持續性的出口市場。

陳駿季與新竹縣長楊文科今天至湖口鄉農會視察台灣米輸日現況，並親自為外銷日本的台灣米進行封櫃，在日本超市以小包裝米型態銷售，提供消費者選購，也實質提升台灣農民收益。

陳駿季指出，去年外銷日本的台灣米共3890公噸，今年截至5月已達7759公噸，為去年同期的6倍以上，更為去年全年輸日數量近2倍，預期今年全年外銷日本數量可突破1萬公噸。

湖口鄉農會總幹事周星江表示，湖口鄉農業耕地面積2057公頃，水稻種植面積1200公頃，年產6千公噸，湖口鄉農會配合農糧署代收公糧每年達4500公噸，主要供應援外糧、國軍糧食及製酒原料，2020年起推動稻米外銷業務，首度成功出口日本白米達3200公噸，展現本地農產的競爭力。今年上半年持續與上達糧業公司合作，4月下旬到6月上旬陸續封櫃出口外銷日本，出口量達1200公噸。

新竹縣長楊文科指出，湖口米占出口日本最大宗的產地，主要是因湖口水質好，加上農會指導農民種植，且出口日本的台灣米要通過608項農藥殘留檢驗，湖口米都符合，受到日本的喜愛。