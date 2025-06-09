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桃園市府跨局處突襲桃園煉油廠！當場告發多項缺失

桃園電子報／ 桃園電子報

為強化對企業環境保護、消防安全與職業安全的監督管理，桃園市政府正式啟動「三安專案」，以「環安、消安、職安」為三大核心，針對污染排放量高、陳情熱點多的高風險事業體，展開跨局處聯合稽查。環保局於本(6)月4日即會同消防局與勞檢處於日、夜間兩度進入中油桃園煉油廠實施突襲檢查，當場發現多項違法情事，依法告發並要求限期改善。

2.三安專案 空污許可夜間稽查 0
空污許可夜間稽查。圖：環保局提供

環保局表示，中油桃煉廠位於桃園、龜山及蘆竹三區交界的人口稠密區，空污可能影響的居住人口約27萬人，從業人口近6500人，該廠佔地面積約480公頃，原油煉能為每日20萬噸，為全國前三大煉油廠。113年不管是粒狀物(PM)、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)及揮發性有機物(VOCs)之排放量都是桃市前三大貢獻源。市府為確保其日、夜間環保、消防與工安品質，故啟動「三安專案」進行聯合稽查。

5.三安專案 勞檢處稽查 0
勞檢處稽查。圖：環保局提供

環保局指出，第一波稽查於4日上午9時30分展開，由環保局共27人分5組進場進行全面檢查。歷時6小時，查獲製程設備有2處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，皆已依「空氣污染防制法」第20條與第24條告發，將面臨最高2000萬元罰鍰。同時，環保局也針對排放管道(P34D)採集異味樣本，若檢測結果超標，將依法從重裁罰。

6.三安專案 煙道採樣 0
煙道採樣。圖：環保局提供

環保局進一步提及，第二波稽查於同日晚間6時進行，再度由環保局會同消防局與勞檢處共15人突襲進入廠區。消防局檢查消防設備、防火管理與保安措施，未發現明顯缺失。勞檢處則查獲第二媒組工場有3項職安缺失，包括壓力錶損壞、蒸氣排放處未設警示與防護、壓縮機房旁側缺乏護欄與警告標誌等，違反職安相關法規，將移請職安署依法處理。環保局在夜間也發現，柴油用量超過113年度核准量，將依「空污法」第24條裁處，最高亦可罰至2000萬元。同時也採集放流水進行分析，若驗出超標，將依「水污法」第7條裁罰。

環保局強調，桃園市是工業大市，人口密度高，市府秉持對民眾健康與生活品質負責的態度，持續透過「三安專案」以不預警、不預告，針對潛在高風險事業體啟動跨局處聯合稽查。未來也將視企業特性擴大檢查範疇，確保各項防治措施落實到位。守護民眾健康、確保空氣與環境品質，是市府絕不退讓的底線，未來將持續以「三安專案」為主軸，深化聯合檢查強度與廣度。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市府跨局處突襲桃園煉油廠！ 當場告發多項缺失

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