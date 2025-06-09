桃園市消防局興國分隊今(9)日獲贈可攜式高階監護電擊器一組，捐贈者台灣網路扶輪社感念消防局人員勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈可攜式高階監護電擊器一組，可以說是小愛化作大愛之實際行動來支持消防救護工作，未來將幫助地方上更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市消防局興國分隊獲贈可攜式高階監護電擊器一組。圖：消防局提供

興國分隊提到，台灣網路扶輪社長期熱心公益，投入偏鄉服務、反毒宣導及弱勢族群照顧，今日再度捐贈可攜式高階監護電擊器給消防局，此次捐贈興國分隊的電擊器，是一台多功能性的高階醫療設備，此設備具備呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，同時整合了AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能，不僅減輕所需攜帶裝備的重量，更提供了強大完整功能，使救護人員給予患者更高品質的急救處置，將為中壢地區注入了救護新戰力。

台灣網路扶輪社長期熱心公益，捐贈可攜式高階監護電擊器給消防局。圖：消防局提供

消防局長龔永信表示，隨著桃園市的發展，興國分隊轄區鄰近中壢市區，為桃園市觀光及交通樞紐人口密集處，轄區救護案件多樣化，充足的緊急救護量能尤為重要，消防局將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升。桃園消防連續3年蟬聯甲組團隊金質獎，到院前心肺功能停止患者康復出院人口比率及旁觀者急救率逐年提高，今日獲配高階電擊器，期許消防人員能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

可攜式高階監護電擊器具備呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，同時整合了AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能。圖：消防局提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消興國分隊獲捐贈可攜式高階監護電擊器 強化中壢地區救護量能