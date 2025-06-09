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2027台灣燈會在苗栗 縣府赴澳考察國際燈光節取經

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2027台灣燈會在苗栗，縣府秘書長陳斌山率團隊，昨天至16日參訪澳洲，汲取辦理國際燈光節相關經驗。圖／苗栗縣政府提供
2027台灣燈會在苗栗，縣府秘書長陳斌山率團隊，昨天至16日參訪澳洲，汲取辦理國際燈光節相關經驗。圖／苗栗縣政府提供

2027台灣燈會在苗栗，縣政府整備，秘書長陳斌山率團隊昨天到澳洲考察，汲取國際燈光節五大燈區經驗，縣長鍾東錦期許屆時燈會融入創意元素和文化風格，打造國際級光影盛會。

台灣燈會是一大盛事，2027年在苗栗縣舉辦，也備受期待，議員羅貴星等人認為是帶動地方發展的契機，要求縣府做好相關觀光動線串聯等配套，縣府初步規畫竹南、頭份苗北地區是主燈區，苗栗高鐵站設副燈區分流人潮。

陳斌山昨天晚上率團隊出發參訪澳洲，16日返台，考察汲取澳洲國際燈光節在城市藝術、觀光行銷、交通運輸及防災應變等實務經驗，鍾東錦強調參訪團回來後，並進一步研討，主題與活動內容大致可以定調，屆時不僅呈現台灣燈會的特色，同時融入澳洲的創意元素和文化風格，縣府團隊全力以赴，把燈會辦得更加多彩多姿。

縣府指出，參訪團希望與澳洲建立友好交流，考察四大主軸，其中，國際燈會部分，參訪澳洲國際燈光節五大燈區，借鏡澳洲結合科技、音樂及城市地景等打造獨特沉浸式燈區，並汲取智慧監控、人流車流引導及緊急應變動作為；永續能源部分，考察雪梨岬角公園、雪梨科技大學等場域，聚焦太陽能設備、雨水再利用系統等設計，融入公共空間構成示範性的智慧永續城市。

城市再造部分，透過新南威爾斯美術館、喬治街及維多利亞女王大廈，以建築修復、整建，導入節能建築設計，營造兼具藝術與永續商業空間；文化慢城部分，參訪藍山國家公園及野生動物園等地，取經澳洲如何將傳統原住民文化、生態保育，結合觀光行銷，深化公眾對傳統文化保存及生態保育的理念，。

考察 澳洲 台灣燈會

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