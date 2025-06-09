挖路埋管須全車道修復 苗栗新制最快9月上路

道路修補不平整常惹民怨，苗栗縣政府為此訂新制，未來各單位埋設管線必須全車道修復，即使工程進行中的簡易修復也要噴漆告知修復日期，違者最高可罰10萬元，得連續處罰，相關規定已獲議會三讀通過，待交通部核定，最快9月上路。

苗栗縣議員陳光軒表示，常有民眾抱怨馬路整天挖挖補補，不僅不知何時有結束的一天，大小補丁高度不一造成路面崎嶇，也有安全顧慮。苗栗雖有挖掘道路埋設管線自治條例約束施工品質，但查看縣府年度預算，罰款收入比預期多2倍，顯見目前目前法條難以約束施工廠商及違規挖馬路的亂象。

陳光軒等人建議修法，苗栗縣交通工務處近日也將修正條文送議會審議。未來，機關單位挖掘道路及埋設管線，簡易修復路面必須噴漆標註機構名稱與最終修復日期，並拍照備查，而路面最終修復作業範圍應以管線所屬車道寬度為準。

交通工務處表示，新制上路後，罰則將有所調整，違規情節一般者處9千元到3萬元罰金，情節重大則處3萬元到10萬元不等罰金，得按次處罰。

在新建房屋方面，原本的自治條例只規定起造人在取得使用執照後1個月內向各管線機構申請挖掘埋設即可，但修法後，起造人在取得建照後就得申請，而且必須是向挖掘範圍最大的管線機構，以減少挖掘時間。