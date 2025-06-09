大溪老街遊客減 地方盼改善交通吸引人潮

桃園大溪老街去年首度跌出國內十大觀光景點，地方觀察衰退主因在於交通壅塞，盼市府加速建設。桃園市政府表示，正推動捷運綠線延伸大溪至河東地區，總經費近370億元，可行性評估報告修訂中，最快年底送交通部審議。

交通部觀光署統計全國十大觀光遊憩區，大溪老街前年以698.8萬人次位居第十名，但去年觀光人數下滑，僅剩628萬人次，跌出十大景點之外，今年在桃園與其他景點相比也略遜一籌。

桃園市觀旅局代理局長王麗娟說，市府重視大溪觀光發展，也積極推動，但現代人出遊不想把時間浪費在交通上，「大溪會塞車」的預期心理確實會使遊客卻步。

桃園市大溪文化觀光產業發展協會與大溪形象商圈發展協會理事長黃淑君正與民宿業者推「大溪Long stay」，鼓勵商家延長營業時間留客。

黃淑君建議市府協助地方發展電動腳踏車租借騎行，同時從大眾運輸接駁解決交通根本問題。

桃園市捷運工程局2017年著手研究捷運綠線延伸大溪的可能性，初步規畫延伸至大溪埔頂地區，全長4.3公里，沿途共設3站，路線與站點均在大漢溪左岸，但可行性評估去年送交通局審議後，被要求路線須延伸至右岸，因此目前修正中。

捷工局表示，綠線延伸大溪原本經費約119.25億元，延伸至右岸河東地區預估要再增加250億元，以目前右岸發展及人口恐難支撐計畫成行，必須在右岸規畫產專區才成功機會，市府已著手研擬河東規畫產專區，預計6月底有初步共識。

另外，市府也規畫興建第3座橫跨大漢溪橋梁，分擔武嶺橋30％交通量。

國民黨桃園市議員李柏坊表示，支持第三跨河大橋，而綠捷延伸大漢溪右岸對大溪長遠觀光發展絕對有幫助，關鍵在於建設需要經費，能爭取中央支持；民進黨議員陳治文也說，綠捷延伸大漢溪右岸若技術層面可行，盼市府加速推動，爭取中央挹注財源，盼第三跨河大橋與捷運一舉解決交通壅塞和觀光發展問題。