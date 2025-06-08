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通霄年度荷花火車再啟熱潮 搶拍月底卸妝的棒球冠軍號
苗栗縣通霄鎮五南里鐵道旁荷花正值盛開，年度限定「荷花火車」因台鐵彩繪區間列車棒球冠軍號即將在本月底卸妝，吸引大批鐵道迷趁假日來搶拍；在地攝影玩家張麥斯說，一早就有很多同好到場卡位，拍照盛況也讓人打趣「可以來擺攤賣香腸了」。
棒球冠軍號分跑山海線，今天有3班路過海線的通霄荷花田，分別是上午5點17分的北上2502列次、上午7點40分緊跟著普悠瑪號的南下2511列次及上午10點35分左右的北上2522列次。
張麥斯說，剛剛再去荷花田搶拍今天最後一列次經過海線的棒球冠軍號，現場花況極佳，人潮也多，LINE群組的鐵道攝影同好還打趣「可以來擺攤賣香腸了」。
因棒球冠軍號分跑山海線，山線的造橋「鳳凰花火車」現場也是常常人滿為患，主要是因為彩繪的棒球冠軍號區間車即將在6月底卸妝。另外，今年五南荷花田新增添一處，預計花況可持續至八月底。
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