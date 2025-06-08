國際知名藝術家蔡蔭棠作品 經1萬公里返鄉竹縣

新竹縣國際知名藝術家蔡蔭棠，是台灣早期藝術界的前輩畫家，其後代無私捐贈作品給新竹縣文化局美術館，共捐贈了705件作品、20本相冊、1500多封書信、日記手稿及相關文物，縣長楊文科也於本月4日專程迎接藝術瑰寶抵達，未來透過專業整飭數位化後將收藏於美術館。

縣文化局說明，蔡蔭棠（1909 -1998）出生於竹縣新埔鎮，家族為地方望族，中學就讀新竹州立新竹中學校時受教師南條博明啟蒙，對油畫創作產生興趣。

蔡蔭棠求學時亦受過松尾壽治和鹽月桃甫的指導，後在雙親的期望下，進入京都帝國大學經濟系就讀。一生雖未於專業美術學校就學，但對本土藝術界的熱情與畫壇友好關係，野性立體兼具的自由風格，讓蔡蔭棠在台灣藝壇擁有極好的聲譽；

蔡蔭棠1977年移居美國後創作量大增，除早期留下許多珍貴台灣各地寫生作品外，亦開始大量以舊金山、太浩湖及日本奈良等各地風景作為創作靈感來源，這些作品也都回到台灣。文化局預計2026年3月舉辦特展。

文化局說，這次專案小組帶隊赴美盤點，與蔡蔭棠的家族成員充分溝通互動。蔡蔭棠次子蔡世英希望父親寶貴的畫作都能回到家鄉，交給竹縣保存典藏；女兒蔡如蓉也感性地表示，「爸爸來自台灣，作品屬於台灣！」

文化局表示，專案小組由文化局副局長郭秋燕率隊赴美國舊金山，在檢視作品過程中，家族成員表達希望藝術家的大部份作品都能落葉歸根，也因此在原捐贈的313件作品外，蔡世英再度增加捐贈392件的水彩及素描經典作品，讓專案小組感動又興奮，縣長楊文科得知消息後，也以視訊方式致上深切敬意與謝意。