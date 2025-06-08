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國際知名藝術家蔡蔭棠作品 經1萬公里返鄉竹縣

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣長楊文科以視訊方式向位於美國的蔭棠先生後代致上敬意與謝意。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科以視訊方式向位於美國的蔭棠先生後代致上敬意與謝意。圖／新竹縣府提供

新竹縣國際知名藝術家蔡蔭棠，是台灣早期藝術界的前輩畫家，其後代無私捐贈作品給新竹縣文化局美術館，共捐贈了705件作品、20本相冊、1500多封書信、日記手稿及相關文物，縣長楊文科也於本月4日專程迎接藝術瑰寶抵達，未來透過專業整飭數位化後將收藏於美術館。

縣文化局說明，蔡蔭棠（1909 -1998）出生於竹縣新埔鎮，家族為地方望族，中學就讀新竹州立新竹中學校時受教師南條博明啟蒙，對油畫創作產生興趣。

蔡蔭棠求學時亦受過松尾壽治和鹽月桃甫的指導，後在雙親的期望下，進入京都帝國大學經濟系就讀。一生雖未於專業美術學校就學，但對本土藝術界的熱情與畫壇友好關係，野性立體兼具的自由風格，讓蔡蔭棠在台灣藝壇擁有極好的聲譽；

蔡蔭棠1977年移居美國後創作量大增，除早期留下許多珍貴台灣各地寫生作品外，亦開始大量以舊金山、太浩湖及日本奈良等各地風景作為創作靈感來源，這些作品也都回到台灣。文化局預計2026年3月舉辦特展。

文化局說，這次專案小組帶隊赴美盤點，與蔡蔭棠的家族成員充分溝通互動。蔡蔭棠次子蔡世英希望父親寶貴的畫作都能回到家鄉，交給竹縣保存典藏；女兒蔡如蓉也感性地表示，「爸爸來自台灣，作品屬於台灣！」

文化局表示，專案小組由文化局副局長郭秋燕率隊赴美國舊金山，在檢視作品過程中，家族成員表達希望藝術家的大部份作品都能落葉歸根，也因此在原捐贈的313件作品外，蔡世英再度增加捐贈392件的水彩及素描經典作品，讓專案小組感動又興奮，縣長楊文科得知消息後，也以視訊方式致上深切敬意與謝意。

文化局長朱淑敏表示，蔡蔭棠為竹縣在地的重要藝術家，畢生致力繪畫探索與追尋，創作油畫、水彩及素描等千餘件，作品蘊含人文關懷與情感。文化局將妥善保存本批作品，陸續展開檢視整飭與必要的修復、數位化工作，並持續推廣藝術教育扎根，以發揮作品的最大能量。更將於本年度7月30日至8月17日在新竹縣文化局美術館展覽進行作品開箱，以及本次作品歸鄉的紀錄展，邀請大眾共同見證藝術歸鄉的感動。

新竹縣長楊文科（中）於本月4日專程迎接蔭棠先生後代無私捐贈的藝術作品。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科（中）於本月4日專程迎接蔭棠先生後代無私捐贈的藝術作品。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科（左二）於本月4日專程迎接蔭棠先生後代無私捐贈的藝術作品。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科（左二）於本月4日專程迎接蔭棠先生後代無私捐贈的藝術作品。圖／新竹縣府提供

舊金山 新竹 文化局

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