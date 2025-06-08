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桃園推汙水下水道普及化 未來家戶沒接管也要收費

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園目前汙水下水道接管率約26%，市府正積極建設推廣普及。圖／桃園市水務局提供
桃園目前汙水下水道接管率約26%，市府正積極建設推廣普及。圖／桃園市水務局提供

桃園全市汙水下水道接管率約26%，為提升接管率與維護下水道使用費開徵後的公平性，市府擬定「桃園市家戶水汙染防治費收費辦法」，目前正公告廣納各界意見，未來若通過，民眾住家汙水無論是否有接入下水道，都要收取相關費用。

據了解，汙水下水道建設經費昂貴，桃園市水務局訂有下水道使用收費自治條例，但由於接管尚未普及，詳細費率尚未拍板及送議會審議；官員擔心收費辦法上路恐降低民眾接管意願，不利整體環境政策推動，因此擬定草案，將對未接管戶開徵「家戶水汙染防治費」。

市府指出，草案是依據水汙染防治法相關規定設計，主管機關為環保局，預計隨下水道收費開徵，開徵對象為汙水下水道使用區域內未接管的家戶，費率將比照汙水下水道使用費，收費方式則是隨水徵收；不過，若住戶有意願接管而實務上無法執行，在責任無法歸咎住戶，將予以免徵。責任若可歸咎住戶，則予以2年免徵的緩衝時間，但期限內須自費完成接管。

桃園市環保局表示，「桃園市家戶水汙染防治費收費辦法」草案已經公告，各界若有建議都可提出，意見蒐集將持續至12日止，後續將送法務局審議，待市政會議核定，再送桃園市議會審議。若一切順利，預計最快下半年送議會。

桃園目前汙水下水道接管率約26%，市府正積極建設推廣普及。圖／桃園市水務局提供
桃園目前汙水下水道接管率約26%，市府正積極建設推廣普及。圖／桃園市水務局提供

環保局 桃園 住戶

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