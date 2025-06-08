桃園龍潭轉運站下月動工 採八德轉運站模式明年啟用

桃園市龍潭區國道客運、公車尖峰塞車，龍潭議員和地方人爭取下，市政府敲定國三龍潭交流道附近大昌路西側農業地興建龍潭（先導）轉運站，市府交通局長張新福今天上午表示，龍潭轉運站將仿八德轉運站模式，採租地建造，將在下（7）月動工、預計明年7至8月完工啟用，提供國道及市區客運通勤轉運，解決龍潭交通問題。

市議員徐玉樹表示，龍潭區近年人口增加，龍科工作及往返中壢、新竹車多，國道客運及市區公車尖峰塞車，引起民怨，他多次在議會質詢成功爭取龍潭轉運站設置大昌路二段東側，先做（先導）轉運站解決現行尖峰交通塞車，長期推動龍潭都市計畫第4次通盤檢討計畫，再規畫產專區和龍潭永久轉運站。

張新福表示，為盡快解決龍潭交通塞車，市府採取八德轉運站模式，就是先租地使用，採用簡單貨櫃屋組成，將在國三龍潭交流道附近的大昌路段，承租1250坪用地，採用貨櫃屋組合興建設置龍潭（先導）轉運站，7月動工、預計明（2026）年7至8月完工啟用。

徐玉樹說，解決龍潭交通塞車勢在必行，現在無法再慢慢等，在鄉親一再陳情下，爭取先設一個轉運站，整合國三的國道客運、市區公車路線，規畫新增一條往桃園機場路線、一條往新竹六家高鐵線，讓轉運站路線輻射出去，符解決龍潭通勤族需求，長遠再推動重劃區規畫產專區和永久轉運站。

張福福表示，推動龍潭都計重畫及設置龍潭永久轉運站估計超過10年，該局希望龍潭（先導）轉運站明年7、8月完工啟用後，可服務7條國道客運路線及14條市區公車路線，提供往返新北永寧捷運站的班車、通勤族整合，轉運站規畫100多個機車格，鄉親擔心停車位不夠，市府亦鼓勵周邊農地地主變更規畫停車用地使用，解決龍潭交通問題。