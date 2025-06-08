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桃捷綠線拚明年通車卻驚見「鐘乳石」 議員憂影響安全

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線近期被發現部分高架橋墩滲水、龜裂，甚至出現「鐘乳石」，遭質疑恐影響結構安全。圖／議員黃敬平提供
桃園捷運綠線近期被發現部分高架橋墩滲水、龜裂，甚至出現「鐘乳石」，遭質疑恐影響結構安全。圖／議員黃敬平提供

桃園捷運綠線力拚明年第一階段通車，近期卻被發現部分高架橋墩滲水、龜裂，甚至出現「鐘乳石」，遭民代質疑恐影響結構安全。捷工局回應，該現象主要發生在尚未完工的區段，因施工便利暫時封閉排水口，導致雨水積滯出現滲流，已要求施工單位盡速完成排水設施，預計6月底及10月前分段完成。

捷運綠線預計明年完成第一階段坑口站至藝文中心站通車、2028年延伸至景福宮站，2030年主線全線通車。捷工局表示，今年已完成捷運綠線八德區兩段潛盾隧道貫通，預計7月將進行主線動態測試。

不過，議員黃敬平發現，近期部分捷運綠線高架橋墩竟出現滲水、龜裂，橋墩表面有泛白的水痕，甚至可見類似鐘乳石的白華現象，引發民眾對結構安全的疑慮。

黃敬平表示，雙北捷運及台中捷運施工時高架段也曾出現滲水和結構工安問題，建議市府應針對全線高架段進行系統性巡檢，檢視各捷運路線高架路段是否出現類似情況；若建立一套公開、透明的品質查核與改善機制，除可讓市民安心，也有助未來在保固期內和承包廠商協商，確保整體工程品質。

捷工局長劉慶豐表示，部分橋墩外觀出現白華現象，是常見的混凝土物理變化，主要發生在尚未完工的區段，因施工便利暫時封閉排水口，導致雨水積滯出現滲流，與結構安全無直接關聯，但若與滲水情況同時出現易引發誤解，為維護施工品質，已要求對相關橋墩進行補強修復，並納入後續監測計畫。

劉慶豐說，捷工局日前已督導廠商，全面盤查橋面排水工程，已完成路段會盡速排除排水管堵塞問題，尚未完成路段則安排設置臨時管疏導排水，預計將於6月底及10月前分段完成；未來包括航空城支線、綠線延伸中壢段與捷運棕線等高架路段的規畫與施工，也將檢討並優化排水與集水設計，防範類似問題再發生。

桃園捷運綠線近期被發現部分高架橋墩滲水、龜裂，甚至出現「鐘乳石」，遭質疑恐影響結構安全。圖／議員黃敬平提供
桃園捷運綠線近期被發現部分高架橋墩滲水、龜裂，甚至出現「鐘乳石」，遭質疑恐影響結構安全。圖／議員黃敬平提供

高架橋 雨水 台中捷運

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