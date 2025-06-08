馬路挖挖補補惹怨 苗栗埋設管線新制這2項最高罰10萬

道路挖挖補補路不平惹民怨，苗栗縣埋設管線管理新制，規定簡易修復路面必須噴漆告知修復日期，第二次採全車道修復，違者最高可罰10萬元，並得按次連續處罰，新制預計3個月後上路。

苗栗縣議會最近三讀審查，通過苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例部分條文修正草案，縣府將送交通部核定後實施，縣議員陳光軒等人一直大力推動修法，陳光軒表示，審查預算發現，自治條例罰鍰實際收入，比預算數多了2倍左右，顯示目前處罰規定，難以遏阻違規挖掘馬路的亂象。

陳光軒說，他建議提高罰鍰，此外，民眾常有抱怨馬路挖挖捕捕，不知什麼管線單位挖掘？也不知何時修復？且二次修復，新舊路面銜接處，常有高低落差，造成滑溜有安全顧慮，新制貼納入規範，全民監督挖馬路。

縣府交通工務處指出，修法規定簡易修復，路面必須噴漆標註預計修復日期、所屬管線機構，並拍照留存供備查，第二次路面修復作業，範圍應以管線所屬車道寬度修復，原來違反規定可處9000元至1萬5000元，情節重大可處1萬5000元至10萬元，修正後分別處9000元至3萬元、3萬元至10萬元，均得按次處罰。

自治條例原規定新屋起造人取得使用執照後1個月內向，各管線機構同時申請，修法起造人取得建造執照、使照前，向挖掘範圍最大管線機構申請聯合挖掘，協調接續進場施工，落實起造人責任，集中並減少挖掘時間。

台灣電力公司苗栗區營業處表示，目前挖掘道路，配合路權單位要求，噴字「台電苗栗區處」，但修復受到天氣等因素影響較難確認，如果挖掘道路新制實施，台電施工會全力配合。