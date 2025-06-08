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桃園正光花園新城公辦都更同意破85％ 估2028啟動重建

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市住宅及都市更新中心今年4月揭牌，目前已進駐正光花園新城社區成立第1處都更駐點工作站。圖為正光花園新城都更模擬示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市住宅及都市更新中心今年4月揭牌，目前已進駐正光花園新城社區成立第1處都更駐點工作站。圖為正光花園新城都更模擬示意圖。圖／桃園市都發局提供

桃園市首例正光花園新城海砂屋公辦都更案，同意住戶比例突破85%，桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲今天表示，已進駐社區成立桃園第1處都更駐點工作站，並積極辦理招商前置作業，預計8月公告招商，年底完成出資人甄選程序，2028年啟動拆除與重建，預計2032年完工。

正光花園新城位於桃園區正光街及延壽街，屋齡近40年，共有21棟195戶。當時因建商使用海砂建屋造成多棟建築物成為危樓，不少住戶家中水泥脫落、鋼筋外露。經部分住戶努力，雖成立都市更新會，卻因許多住戶不了解都更法規、權利義務、對建商不信任，導致沒有進展，如今透過公辦都更讓重建露出曙光。

邱英哲表示，住都中心今年4月1日正式揭牌，首件主導正光花園新城海砂屋社區，短短2周內即獲得超過76%住戶支持，目前同意都更的土地面積比例達85%、建物人數比例更是高達93%，市府已同意由住都中心擔任都更實施者。

邱英哲表示，5月間已啟動社區駐點工作站，提供住戶現場諮詢服務，後續將舉辦多場都更主題說明會，協助住戶了解相關政策、流程與權益，以順利推動都更重建；此外，住都中心亦同步展開建築需求調查與中繼安置問卷，廣泛蒐集住戶意見，作為後續招商作業的重要依據，並持續提升整合比例，以提高招商成功率。

住都中心表示，桃園市還有桃園區大華八街、龜山區金山光峰、桃園區豐林國宅3案都更案件，同樣也取得多數住戶同意，將以公辦方式協助，分別於6到8月召開方案初評說明會。

桃園市住宅及都市更新中心今年4月揭牌，目前已進駐正光花園新城社區成立第1處都更駐點工作站。圖為正光花園新城都更模擬示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市住宅及都市更新中心今年4月揭牌，目前已進駐正光花園新城社區成立第1處都更駐點工作站。圖為正光花園新城都更模擬示意圖。圖／桃園市都發局提供

都更 桃園 住戶

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