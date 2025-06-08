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桃園首件防災都更住戶盼了30年 預計2028年拆除重建
桃園市住宅及都市更新中心推防災都更，首波鎖定「正光花園新城」海砂屋社區，目前已達86%住戶同意，市府為此成立駐點工作站，以利都更工作推動，下波則鎖定大華八街、金山光峰、豐林國宅3處，將陸續召開說明會。
海砂屋天花板掉落時有所聞，屋齡越長越容易發生，桃園「防災都更」放寬海砂屋等危險建築容積率申請條件促改建，正光花園新城住戶原本興趣缺缺，直到政府有意「公辦都更」，加上社區旁警察宿舍改建社宅的規畫與品質頗佳，意願提高不少。
住都中心表示，目前社區同意都更戶數已破8成，駐點工作站將提供更多關於都更的法規、權益諮詢，也會蒐集住戶意見，以利後續都更推動與建築設計。
執行長邱英哲表示，正光花園新城預計8月公告招商，年底前完成出資人甄選程序，預計2028年拆除與重建，目標2032年完工。另外，大華八街、金山光峰、豐林國宅三案都更案件也將於近3個月陸續召開初評說明會。
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