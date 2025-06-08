新竹縣芎林鄉暑假將開通YouBike 全縣第6鄉鎮

新竹縣府推動低碳交通，YouBike服務再次踏入新區域，縣府今指出，繼竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮，今年再新增芎林鄉，成為竹縣第6個開通鄉鎮，共規畫設置10站、投入90輛一般自行車及20輛電輔車，目前已有9站完成安柱工程，最快在今年7月暑假期間正式上路。

交通旅遊處表示，芎林鄉公共自行車站點規畫涵蓋敏實科技大學、芎林鄉公所、綠獅金獅公園、飛鳳山等學區、機關、住宅區與景點，兼顧通學、洽公與假日休閒需求。另外，芎林鄉新增YouBike後，騎乘範圍往西可至竹北高鐵區、往南可至竹東地區，對公共運輸的可及性與活化在地綠色旅遊發展都有加分。

交旅處長陳盈洲說，公共自行車讓通勤、通學多一項運具選擇，縣府於2022年開始引進YouBike，統計已上路的竹北、竹東、湖口、新豐、新埔5鄉鎮市的累積騎乘人次，目前已突破400萬，可見公共自行車深獲縣民肯定與喜愛，未來將持續擴展建置的區域，朝綠色運輸的低碳城市邁進。