新竹百年東門市場入口臭味撲鼻？ 竹市府查出原因了

新竹市具有百年歷史的東門市場是夜生活的代表，近年活化後成為文青聚集的熱門景點，也是美食聖地，但有民眾反映，本月初晚間到東門市場用餐，從大同路一旁入口進入，卻發現一股嚴重廚餘臭味撲鼻，令人作噁，該市場夏天的環境還是令人難以接受，不只是衛生問題，也會讓觀光客觀感不佳。

東門市場位於大同路上，鄰近新竹市政府、新竹市警局，1977年改建後至今已逾45年，歷經轉型逐步成為知名的美食聚集地，形成白天早市、晚上美食宵夜的營業型態。東門市場如今也成為新竹市夜生活的代表，而菜市場與夜間攤位共存的獨特風情，也吸引許多觀光客前往。

對此，市府產發處表示，經查，民眾所指異味發生地點鄰近大同路市場入口一帶，但該區實際並非屬東門市場管理範圍，而是市場周邊一般商業區域，因鄰近市場主要出入口，易使外界將該區環境狀況與市場本體混淆。

經初步研判，異味來源可能與周邊部分業者將廚餘或含油汙水逕行排入道路側溝、排水口有關，在夏季高溫條件下，產生異味情形較為明顯。東門市場內部一樓各攤商均已接管至市府建置的汙水處理系統統一處理，場內汙水排放經專責設施導流處理，市場範圍內並無異味情形發生。

產發處指出，後續將協調環保局及相關單位加強市場周邊巡查，並視需要進行側溝清理。若查有違規排放情事，將依法嚴辦。另外，也會持續宣導周邊業者共同維護環境整潔，以維護市場整體形象與觀光品質。

衛生局表示，夏季氣溫較高，食品易受汙染。為確保食品安全，提醒業者務必維持食品於適當冷藏溫度，防止細菌迅速繁殖。同時，應加強食品接觸面及相關器具的清潔與消毒，落實衛生管理措施。衛生局將不定期派員依據「食品良好衛生規範準則」(GHP) 進行稽查，若有違反相關規定，將依法裁處。

有網友在網路論壇發文，指東門市場的環境聽說有改善，上月初晚間八點前往用餐，從大同路的路口進入市場，迎面而來的卻是廚餘味，不過，走進市場裡面一些味道就沒這麼臭，加上有些店家用餐處有開冷氣，用餐環境尚可，但是，夏天整體市場的環境，還是讓人難以接受，不過，市場內有設置出入口方向標誌，覺得還不錯，可避免迷路。