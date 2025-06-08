影／藝閣踩街「白娘子」好吸睛 法海和仙女姐姐忙這事

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
為了招募熱血義消加入，桃園市義消總隊一大隊大湳義消分隊特地參加今年桃園閩南文化節的藝閣踩街活動。圖／大湳消防分隊提供
為了招募熱血義消加入，桃園市義消總隊一大隊大湳義消分隊特地參加今年桃園閩南文化節的藝閣踩街活動。圖／大湳消防分隊提供

桃園閩南文化節昨午啟動系列活動中首場「藝閣踩街」，共40組隊伍參加「地方參與藝閣踩街共創行動」，其中，桃園市義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊也報名傳統組，以「白娘子水淹金山」與會，藉著遊街的機會，將防災宣導品發送出去，招募熱情民眾加入義消行列。

有別於穿著消防制服上街或到校宣導，大湳義消分隊長林建宏今年創新思維，為分隊同仁報名參加桃園閩南文化節的藝閣踩街活動，雖然剛過端午節，經大家集思廣益，合力打造一輛以經典民間傳說為靈感，命名為「白娘子水淹金山」的主題藝閣車；這輛藝閣車整體採用透明材質塑形，內部點綴LED燈條，在夜間更能呈現璀璨的光影效果，也展現義消團隊的活力與無限創意，至於女主角則由林建宏的稚齡女兒擔任。

大湳義消分隊20餘名成員也不輕鬆，有的人穿著法海和尚的袈裟，還有多名年長姐姐扮作仙女，除了向觀看遊街車隊的民眾發送精心設計的防災宣導小物，也不忘提醒民眾如何防範火災、地震及各類災害的發生；同時也積極推廣「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」及「內政部消防署強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，希望能招募更多機能型義消及災害防救團體等專業人才加入，共同為打造更安全的家園努力。

大湳消防分隊長吳寧全說，「義消不但是消防隊的堅強後盾，更是社區安全的重要守護者」希望透過踩街活動，能讓更多民眾了解義消的多元價值，鼓勵民眾踴躍加入義消行列或災害防救團體，一同為地方安全貢獻心力。

桃園市消防局誠摯邀請熱心民眾加入義消及災害防救志工的行列，共同守護社區安全，透過持續的專業培訓與技能提升，確保成員在災害發生時能迅速應對，與消防隊攜手守護市民的生命與財產安全，欲知更多報名資訊，歡迎直接洽詢各、當地消防分隊。

參加今年桃園閩南文化節「藝閣踩街」活動的桃園義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊的人員一起在美麗的大湳森林公園中合影。圖／大湳消防分隊提供
參加今年桃園閩南文化節「藝閣踩街」活動的桃園義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊的人員一起在美麗的大湳森林公園中合影。圖／大湳消防分隊提供
桃園市義消總隊大湳義消分隊昨午由分隊長林建宏領軍，將女兒扮演白娘子站在藝閣車上踩街，各自扮演法海和尚、仙女的義消同仁忙著發送防災宣導品，同時招募熱情民眾加入義消行列。圖／大湳消防分隊提供
桃園市義消總隊大湳義消分隊昨午由分隊長林建宏領軍，將女兒扮演白娘子站在藝閣車上踩街，各自扮演法海和尚、仙女的義消同仁忙著發送防災宣導品，同時招募熱情民眾加入義消行列。圖／大湳消防分隊提供
桃園市義消總隊一大隊大湳義消分隊昨午由分隊長林建宏（中）領軍，將自家女兒扮演白娘子，搭配巨型白蛇站在藝閣車上踩街，各自扮演法海和尚、仙女的義消同仁則忙著分送防災宣導品，同時招募熱情民眾加入義消行列。圖／大湳消防分隊提供
桃園市義消總隊一大隊大湳義消分隊昨午由分隊長林建宏（中）領軍，將自家女兒扮演白娘子，搭配巨型白蛇站在藝閣車上踩街，各自扮演法海和尚、仙女的義消同仁則忙著分送防災宣導品，同時招募熱情民眾加入義消行列。圖／大湳消防分隊提供
為了招募熱血義消加入，桃園市義消總隊一大隊大湳義消分隊特地參加今年桃園閩南文化節的藝閣踩街活動。圖／大湳消防分隊提供
為了招募熱血義消加入，桃園市義消總隊一大隊大湳義消分隊特地參加今年桃園閩南文化節的藝閣踩街活動。圖／大湳消防分隊提供
大湳義消分隊昨午參加桃園閩南文化節的藝閣踩街活動，義消分隊長林建宏向評審們說明創作「白娘子水淹金山」的理念。圖／大湳消防分隊提供
大湳義消分隊昨午參加桃園閩南文化節的藝閣踩街活動，義消分隊長林建宏向評審們說明創作「白娘子水淹金山」的理念。圖／大湳消防分隊提供
桃園閩南文化節昨午啟動系列的首場「藝閣踩街」活動，桃園市義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊也報名傳統組，以「白娘子水淹金山」造型華麗藝閣車吸引民眾注意。圖／大湳消防分隊提供
桃園閩南文化節昨午啟動系列的首場「藝閣踩街」活動，桃園市義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊也報名傳統組，以「白娘子水淹金山」造型華麗藝閣車吸引民眾注意。圖／大湳消防分隊提供
桃園閩南文化節昨午啟動系列的首場「藝閣踩街」活動，桃園市義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊也報名傳統組，以「白娘子水淹金山」造型華麗藝閣車吸引民眾注意。圖／大湳消防分隊提供
桃園閩南文化節昨午啟動系列的首場「藝閣踩街」活動，桃園市義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊也報名傳統組，以「白娘子水淹金山」造型華麗藝閣車吸引民眾注意。圖／大湳消防分隊提供

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