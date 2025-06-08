影／藝閣踩街「白娘子」好吸睛 法海和仙女姐姐忙這事

桃園閩南文化節昨午啟動系列活動中首場「藝閣踩街」，共40組隊伍參加「地方參與藝閣踩街共創行動」，其中，桃園市義勇消防總隊一大隊大湳義消分隊也報名傳統組，以「白娘子水淹金山」與會，藉著遊街的機會，將防災宣導品發送出去，招募熱情民眾加入義消行列。

有別於穿著消防制服上街或到校宣導，大湳義消分隊長林建宏今年創新思維，為分隊同仁報名參加桃園閩南文化節的藝閣踩街活動，雖然剛過端午節，經大家集思廣益，合力打造一輛以經典民間傳說為靈感，命名為「白娘子水淹金山」的主題藝閣車；這輛藝閣車整體採用透明材質塑形，內部點綴LED燈條，在夜間更能呈現璀璨的光影效果，也展現義消團隊的活力與無限創意，至於女主角則由林建宏的稚齡女兒擔任。

大湳義消分隊20餘名成員也不輕鬆，有的人穿著法海和尚的袈裟，還有多名年長姐姐扮作仙女，除了向觀看遊街車隊的民眾發送精心設計的防災宣導小物，也不忘提醒民眾如何防範火災、地震及各類災害的發生；同時也積極推廣「韌性台灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」及「內政部消防署強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，希望能招募更多機能型義消及災害防救團體等專業人才加入，共同為打造更安全的家園努力。

大湳消防分隊長吳寧全說，「義消不但是消防隊的堅強後盾，更是社區安全的重要守護者」希望透過踩街活動，能讓更多民眾了解義消的多元價值，鼓勵民眾踴躍加入義消行列或災害防救團體，一同為地方安全貢獻心力。