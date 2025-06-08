其人其事／桃園猛男消防員 陳睿均獲健美冠軍

桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均，平時是名打火英雄，喜好健身健美的他，還是名斜槓健體選手，去年底曾代表台灣參加上海舉辦的2024 Muscle Star自然健美之星公開賽，勇奪男子健體項目全場總冠軍，展現「猛男」消防員的硬實力。

陳睿均在消防員工作之餘，勤練健身和健美，近年征戰不少健美賽事屢獲佳績，包括2021年獲得WNBF世界自然健美協會男子健體全場總冠軍、2023年第三屆成吉思汗全國健美公開賽男子健體項目第1名，以及2024年第一屆NGP自然健美大賽健體全場總冠軍，為國爭光。

身為健美大賽常勝軍的陳睿均常在IG放上自己參與賽事的精彩畫面，健美體態與陽光笑容，展現自信魅力。陳睿均說，肌肉鍛鍊的過程中，其實很需要強大的意志力與體力，長時間的體健訓練，讓他得以勝任消防員不同任務，「更能勇於面對各種災害。」

陳睿均也感謝，桃園市消防局2018年起推動的戰術體能指導員訓練，以科學化方式培養消防員的肌力與體能，協助增進最大肌力、全身活動度、爆發力、最大攝氧量及傷防觀念，可減少運動傷害。

桃園市消防局肯定同仁利用業餘時間準備健體賽事，展現平時的肌力訓練和飲食管理有成，也是消防局推動戰術體能訓練的具體成果。