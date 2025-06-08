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其人其事／桃園猛男消防員 陳睿均獲健美冠軍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均去年底代表台灣參加健美國際賽事勇奪冠軍，不僅替消防員增添榮譽，也為國爭光。圖／陳睿均提供
桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均去年底代表台灣參加健美國際賽事勇奪冠軍，不僅替消防員增添榮譽，也為國爭光。圖／陳睿均提供

桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均，平時是名打火英雄，喜好健身健美的他，還是名斜槓健體選手，去年底曾代表台灣參加上海舉辦的2024 Muscle Star自然健美之星公開賽，勇奪男子健體項目全場總冠軍，展現「猛男」消防員的硬實力。

陳睿均在消防員工作之餘，勤練健身和健美，近年征戰不少健美賽事屢獲佳績，包括2021年獲得WNBF世界自然健美協會男子健體全場總冠軍、2023年第三屆成吉思汗全國健美公開賽男子健體項目第1名，以及2024年第一屆NGP自然健美大賽健體全場總冠軍，為國爭光。

身為健美大賽常勝軍的陳睿均常在IG放上自己參與賽事的精彩畫面，健美體態與陽光笑容，展現自信魅力。陳睿均說，肌肉鍛鍊的過程中，其實很需要強大的意志力與體力，長時間的體健訓練，讓他得以勝任消防員不同任務，「更能勇於面對各種災害。」

陳睿均也感謝，桃園市消防局2018年起推動的戰術體能指導員訓練，以科學化方式培養消防員的肌力與體能，協助增進最大肌力、全身活動度、爆發力、最大攝氧量及傷防觀念，可減少運動傷害。

桃園市消防局肯定同仁利用業餘時間準備健體賽事，展現平時的肌力訓練和飲食管理有成，也是消防局推動戰術體能訓練的具體成果。

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