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航空城150拆遷戶集體造鎮動土 1年後交屋

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政昨天參加航空城菓林里拆遷戶集體重建動土典禮，也提及會協助安置戶順利取得貸款。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政昨天參加航空城菓林里拆遷戶集體重建動土典禮，也提及會協助安置戶順利取得貸款。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城開發區昨舉行大園區菓林里10大街廓集體造鎮動土典禮，150戶拆遷戶同步重建家園，預計1年後完工交屋；但里長陳錫達與多名拆遷戶仍在為房貸焦頭爛額，民代也盼市府積極協助。地政局回應，已向政院反映，央行已表示若有困難，可報請中央提供協助。

航空城首處集體造鎮由陳錫達整合拆遷戶，一起在安置街廓全面興建5樓半透天，採鋼構預鑄工法，工期只要1年，每坪造價成本13.8萬元，附近新大樓建案每坪已有46萬元銷售價。市長張善政出席開工典禮，表示市府會協調中央提高拆遷戶補助款，也協調提供臨時水電。

不過，陳錫達昨也反映「蓋房子容易，貸款難」，菓林造鎮近半數拆遷戶需要貸款蓋房，欲貸款成數不到50%、約600萬元，但找了好幾家銀行，卻被以央行打房政策等理由刁難，表示能放款的額度不足不給貸款，不然就是有條件貸款，提高利率至3%甚至5％，連貸款人年紀大都碰了軟釘子。

陳錫達說，最近收到市府轉來央行表示願意協助拆遷戶的公文，希望市府盡速和中央協調用專案方式，比照危老都更加速貸款。

議員徐其萬、游吾和也認為，政府當初喊先建後拆，現在拆遷戶要建家園，中央卻沒貸款的配套措施，市府要加把勁讓中央清楚問題所在，趕快行文銀行提出具體的配合措施。

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