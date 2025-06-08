新竹單車占車格 轎車收併排停車罰單

新竹市議員黃文政近日接獲民眾投訴，表示將車輛停入停車格，卻因為格內原本就有1輛廢棄腳踏車，竟遭警方以「並排停車」開罰2400元，黃認為，問題在於廢棄腳踏車隨意棄置，市府應有處理標準與通報管道。環保局回應，已建立移置廢棄車機制，鼓勵地方主動通報。

黃文政說，該名民眾停完車卻因為一旁停放廢棄腳踏車，就收到並排停車罰單相當驚訝，他也認為很誇張，因為多數人不會知道腳踏車是有主還是廢棄車，通常不會隨意移動，已建議陳情人申訴。

黃文政說，此事件也反映的是廢棄車輛占用公共空間的亂象，市府應建立廢棄車輛的專責清查機制，假設車輛在原地3天、5天都沒有移動，就先移到環保局暫時保管，民眾也可前往尋車。

其次，也建議市府設置通報專線，民眾若看到廢棄的腳踏車或機車，可藉此管道通報，並由環保局立案處理、追蹤，避免類似的停車爭議再度發生。

新竹市環保局回應，已針對廢棄車輛，建立移置程序，會再加快處理速度；也將加強宣導請各里里長或志工協助，若在里內看到廢棄腳踏車可主動通報，減少民眾困擾。