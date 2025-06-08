聽新聞
0:00 / 0:00

新竹單車占車格 轎車收併排停車罰單

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
有民眾因為將車輛停在廢棄腳踏車旁（紅圈處），遭警方以「併排停車」開出罰單。圖／市議員黃文政提供
有民眾因為將車輛停在廢棄腳踏車旁（紅圈處），遭警方以「併排停車」開出罰單。圖／市議員黃文政提供

新竹市議員黃文政近日接獲民眾投訴，表示將車輛停入停車格，卻因為格內原本就有1輛廢棄腳踏車，竟遭警方以「並排停車」開罰2400元，黃認為，問題在於廢棄腳踏車隨意棄置，市府應有處理標準與通報管道。環保局回應，已建立移置廢棄車機制，鼓勵地方主動通報。

黃文政說，該名民眾停完車卻因為一旁停放廢棄腳踏車，就收到並排停車罰單相當驚訝，他也認為很誇張，因為多數人不會知道腳踏車是有主還是廢棄車，通常不會隨意移動，已建議陳情人申訴。

黃文政說，此事件也反映的是廢棄車輛占用公共空間的亂象，市府應建立廢棄車輛的專責清查機制，假設車輛在原地3天、5天都沒有移動，就先移到環保局暫時保管，民眾也可前往尋車。

其次，也建議市府設置通報專線，民眾若看到廢棄的腳踏車或機車，可藉此管道通報，並由環保局立案處理、追蹤，避免類似的停車爭議再度發生。

新竹市環保局回應，已針對廢棄車輛，建立移置程序，會再加快處理速度；也將加強宣導請各里里長或志工協助，若在里內看到廢棄腳踏車可主動通報，減少民眾困擾。

議員 罰單

延伸閱讀

雲林環保局淨海 箔子寮漁港撈出上百公斤廢棄物

最適合單車旅遊城市之一 台南推44條自行車道歡迎體驗

影／不可思議！廢棄腳踏車擠車格 竹市車主竟收「並排停車」罰單

高雄再傳死亡車禍！機車撞單車…騎士摔車撞安全島喪命

相關新聞

航空城150拆遷戶集體造鎮動土 1年後交屋

桃園航空城開發區昨舉行大園區菓林里10大街廓集體造鎮動土典禮，150戶拆遷戶同步重建家園，預計1年後完工交屋；但里長陳錫...

其人其事／桃園猛男消防員 陳睿均獲健美冠軍

桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均，平時是名打火英雄，喜好健身健美的他，還是名斜槓健體選手，去年底曾代表台...

新竹單車占車格 轎車收併排停車罰單

新竹市議員黃文政近日接獲民眾投訴，表示將車輛停入停車格，卻因為格內原本就有1輛廢棄腳踏車，竟遭警方以「並排停車」開罰24...

世界Cosplay台灣代表選拔賽明桃園登場 變裝遊行今打頭陣

2025桃園城市變裝嘉年華今於置地廣場盛大開幕，首日活動舉行趣味十足的海洋變裝遊行及親子海洋變裝造型大賽，明天還有「世界...

暑期行程快安排！ 大溪一日遊探訪「藍金工廠」

桃園市積極推動水資源回收中心的轉型與再生，其中，大溪水資源回收中心2018年獲得環境教育場域認證，以「藍金工廠」為主題，...

注意！桃園6/10將停水 影響逾7000戶範圍看過來

為配合台電公司工程停電，台灣自來水公司第二區管理處辦理「凌雲加壓站停水作業」，預計於6月10日凌晨12時至上午8時止，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。