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客語家庭北區表揚苗栗登場 古秀妃盼傳承永續

中央社／ 苗栗縣7日電

114年度客語家庭表揚典禮北區場次今天在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館舉行，客委會主委古秀妃指出，客語是重要資產，鼓勵民眾多與小孩講客語，共同推動客語永續傳承。

古秀妃致詞表示，由於許多父母在家裡不講客語，使得在推動「屋下講客」變得困難，但學習客語好處很多，語言的養分對孩子們未來成長發展也有助益。

她指出，今年通過客語認證及客語家庭的成員將可領到客委會下半年推動發行的1000元數位客家幣，未來到合作店家消費時，也請用客語與店家對話，期盼一起將客語從家中推展至日常生活各層面。

客委會新聞稿表示，客委會自民國97年推動「客語家庭」表揚以來，全國已超過4400戶家庭接受表揚，客語在家庭、社區以及整體社會持續扎根復甦。

今天表揚典禮，客委會指出，安排客家八音團、兩公婆樂團、大獅兄家族人偶劇團等表演，活動周邊也設有遊戲區及親子同樂攤位，讓民眾在遊戲中自然說客語，讓語言融入歡樂與陪伴的生活中。

客語 客家文化 客委會

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