世界Cosplay台灣代表選拔賽明桃園登場 變裝遊行今打頭陣

2025桃園城市變裝嘉年華今於置地廣場盛大開幕，首日活動舉行趣味十足的海洋變裝遊行及親子海洋變裝造型大賽，明天還有「世界Cosplay高峰會」台灣代表選拔賽，冠軍隊伍將在8月代表台灣前往日本名古屋，爭奪世界第一的榮譽。

桃園市觀旅局表示，去年桃園城市變裝嘉年華於青埔地區舉行，吸引超過3萬名遊客，獲得熱烈迴響。今年嘉年華活動延續與置地廣場桃園合作，主題定為「開始你的變身」，期待遊客無論年齡都能在桃園找到屬於自己的變裝靈感與樂趣。

今海洋主題活動成為最大亮點，百對親子盛裝打扮成美人魚公主、海龜等海洋角色展現創意，ㄚ桃園哥、蜜蜂科長及手信霧隱城等可愛吉祥物人偶也與民眾熱烈互動。

明天重頭戲包括國際知名Cosplay賽事「世界Cosplay高峰會」台灣代表選拔賽，冠軍隊伍將在8月代表台灣前往日本名古屋，爭奪世界第一的榮譽。此外來自英國的百萬人氣Coser「Ember Wolf」與「Spill the Tea」將首次登台與粉絲互動，展示專業Cosplay技術與表演魅力。

同時日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」也將現身演出與握手見面會，為現場觀眾帶來最純正的日本偶像文化體驗。

置地廣場位於A18高鐵桃園站旁，交通便利，遊客可透過機場捷運、市內公車或UBike到達。同時，周邊景點如華泰名品城、Xpark、新光影城、台灣高鐵探索館，以及橫山書法藝術館和環球購物中心等，均為遊客提供多元化的旅遊選擇，歡迎大家把握機會，一起來置地廣場桃園玩變裝。