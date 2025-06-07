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暑期行程快安排！ 大溪一日遊探訪「藍金工廠」
桃園市積極推動水資源回收中心的轉型與再生，其中，大溪水資源回收中心2018年獲得環境教育場域認證，以「藍金工廠」為主題，開設一系列環教體驗課程，讓市民能夠實地了解汙水處理流程，進一步認識水資源循環與再生利用的重要性。
大溪水資中心跳脫傳統汙水處理設施的框架，發展為兼具教育功能與自然景觀的環境教育基地。
目前開放的環境教育課程包括「探索藍金工廠—下水道」、「水中微生物的真面目」及「層層過濾—齊心合力」等，透過動手操作與場域導覽，將枯燥的汙水知識轉化為生動有趣的學習體驗，深受學校與親子族群喜愛。
市府表示，除水資中心課程外，今年更推出全新課程，如「濕地牌天然淨水器」與「月眉濕地的不速之客」，將月眉濕地的自然生態納入教學範圍，讓學員在濕地實地觀察生物與水質淨化的互動，體驗大自然即是最好的教室。
月眉濕地與瑞興濕地則為串聯大溪水資中心的重要生態節點，濕地內蘊藏豐富的水生植物與鳥類資源，是都市中難得一見的綠色棲地，藉此打造「水與綠」交織的環教路徑，不僅提供民眾假日放鬆身心的好去處，更強化市民對於生態保育與水資源管理的認識。
歡迎大家在暑期安排一趟前往大溪的綠色學習之旅，從大溪水資源回收中心出發，走訪月眉與瑞興濕地，體驗別具意義的親子共學時光。透過參與環教課程與濕地探索，從源頭了解水的故事，一起為守護水環境盡份心力。
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