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注意！桃園6/10將停水 影響逾7000戶範圍看過來

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為配合台電公司工程停電，台灣自來水公司第二區管理處辦理「凌雲加壓站停水作業」，預計於6月10日凌晨12時至上午8時止，共計8小時施工停水，預計影響龍潭區共6個里約7132戶。報系資料照
為配合台電公司工程停電，台灣自來水公司第二區管理處辦理「凌雲加壓站停水作業」，預計於6月10日凌晨12時至上午8時止，共計8小時施工停水，預計影響龍潭區共6個里約7132戶。報系資料照

為配合台電公司工程停電，台灣自來水公司第二區管理處辦理「凌雲加壓站停水作業」，預計於6月10日凌晨12時至上午8時止，共計8小時施工停水，預計影響龍潭區共6個里約7132戶，請民眾預先儲水備用。

停水範圍包含龍潭區八德里、高原里、凌雲里、渴望里、三和里、上林里，共停水8小時。

為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。

桃園市經發局表示，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

水公司 停水

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