影／明德水庫推「水陸空」多元遊憩 7月將邁出第一大步

苗栗縣推動明德水庫的觀光發展，各項設施正逐步完成或進行，其中海棠島的陸域及水域觀光服務營運移轉OT案的設施已完成，將於7月營運，另外水庫碼頭服務區採ROT方式，除了整建服務大樓，索道工程也進行中，預計10月開始營運， 縣府及地方都期盼各項設施能順利開展，打造「水、陸、空」多元遊憩功能，帶入大量觀光人潮。

明德水庫目前正值滿水位，湖光山色美景十分迷人，碼頭服務區的整建及新設索道工程9月底可完工，10月間開始營運，提供水陸空的多元遊樂方式，營運業者上午順應地方民俗舉行祈福法會，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗縣觀光協會理事長游志勇等多人都到場參加祭儀。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，縣府推動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中碼頭區ROT案引進民間經營模式，將建置遊船、高空索道及空中腳踏車等設施，可往返無人島「鴛鴦島」；海棠島OT案規畫靜水區無動力水域遊憩場域，可體驗獨木舟、SUP立槳等水上活動，讓民眾感受不一樣的水庫風情。此外，國內一家著名酒店在水庫邊已購置土地，未來配合明德水庫觀光發展在水庫打造酒店營運，可使明德水庫遊憩功能更完善。

鍾東錦表示，中央支持地方採取營運移轉方式，鼓勵民間投資公共建設，希望借助民間力量讓明德水庫重新綻放風采，希望未來各項設施啟動後，能多聘用在地居民，創造就業機會，並使頭屋鄉的旅遊日益蓬勃發展。

縣府指出，明德水庫自行車及環湖步道工程長約10公里，由縣府水利處分4期施工，第1期從日新島至黃屋伙房長約2.8公里，客委會補助2.26億，縣府配合近5000萬，今年3月開工，首期工程預定2026年底完工，遊客可由明德村越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島，慢遊水庫風光，沿途設置6座具在地特色的景觀平台，打造新景點。