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每坪造價比行情少3萬 航空城150拆遷戶集體重建家園今開工

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政參加航空城菓林里拆遷戶集體重建動土典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政參加航空城菓林里拆遷戶集體重建動土典禮。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城開發區大園菓林里長陳錫達整合150戶選擇安置街廓（配地）的拆遷戶，一起重建家園全都是5樓半透天屋，每坪造價成本13.8萬元，比市場行情便宜至少3萬元；附近新大樓建案每坪已經有46萬元的銷售價。拆遷戶今天上午邀請市長張善政參加造鎮開工典禮，預計1年後完工交屋，寫下航空城最多戶集體重建的紀錄。

不過陳錫達仍在為大家的房貸忙得焦頭爛額，他指出，中央銀行打房以後，銀行限縮一般房貸成數，而且要提高利率，全航空城所有需要貸款的拆遷戶都覺得被刁難。

陳錫達以菓林這150戶有約一半要貸款為例，強調事實上需要貸款的拆遷安置戶，貸款的成數不到50%，約600萬元，還不到蓋房子總價的一半，但是找了好幾家銀行辦貸款，卻以央行打房政策等理由，表示能放款的額度不足，不能能貸款，不然就是有條件貸款，一筆貸款要拆成兩筆，利率3以上甚至超雨過5，連貸款人年紀大都是給軟釘子碰的理由。

陳錫達說，最近收到市府轉來央行表示願意協助拆遷戶的公文，他希望市府趕快統計航空城開發區有多戶拆遷安置戶需要貸款，也趕快和和中央協調用專案方式，比照危老都更加速貸款。

他表示大家要的是低於3%的利率，而且只有一筆房貸一種利率，不要再拆成房貸、信貸兩筆兩種利率的貸款，甚至要拆遷戶同時買基金、保險才貸款。

議員徐其萬、游吾和這周在議會總質詢時，也都反映貸款問題。地政局表示，市府日前參加行政院航空城專案小組會議時，已經反映拆遷戶貸款遭遇困難，會中政務委員陳金德說明，中央銀行已表示若個案於貸款過程中遇有困難，可報請中央提供協助。

徐其萬指出，中央銀行給行政院，與轉給市政府的文雖然說願意協助，但是沒有具體做法，拆遷戶去銀行問，銀行說沒有接到公文，那這樣中央的「協助」不就是講講而已。央行和財政部既然願意協助，就要像過去專案小組討論的，用專案解決拆遷戶貸款問題，包括專案比照都更危老建築，畢竟拆遷戶是配合國家重大建設，土地被迫徵收。

徐其萬、游吾和認為，政府當初喊先建後拆，現在要建家園，中央卻沒貸款的配套措施，市府要加把勁讓中央清楚問題所在，趕快行文銀行具體的配合措施，不是「協助」簡單的字眼。

陳錫達說，菓林里的航空城拆遷戶選擇安置街廓的有204戶，急著重建家園超過170戶，他整合150戶找優質建商，為每戶蓋5樓半總計約106坪的新家，因為採用鋼構預鑄工法，也就是在工廠就做好屋牆，現場搭好鋼構之後，套上事先做好的屋牆就完工，因此只需1年時間蓋屋，每平造價13.8萬元，附近大樓銷售已經有每坪46萬元的售價，沒想到蓋房子容易貸款難。

張善政表示，菓林里10大街廓150戶集體造鎮今天動土，這是航空城開發案啟動後的重大里程碑，拆建戶可集合起來找好的建築師、建設公司，幫助他們重建家園，市府協調中央提高拆遷戶的補助款，也協調台電公司、自來水公司，讓安置街廓區能順利提供臨時水電。

航空城菓林里150拆遷戶未來的家園基地。記者鄭國樑／攝影
航空城菓林里150拆遷戶未來的家園基地。記者鄭國樑／攝影
航空城安置住宅、安置街廓拆遷戶都有辦不到貸款的問題。記者鄭國樑／攝影
航空城安置住宅、安置街廓拆遷戶都有辦不到貸款的問題。記者鄭國樑／攝影

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