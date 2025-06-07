新埔朱氏家廟竣工現百年風華 可預約參觀周末定時開放

歷經1年8個月的修復工程，新竹縣歷史建築新埔朱氏家廟於今日正式竣工，並舉行隆重的竣工典禮。未來，朱氏家廟將採預約參觀及定時開放的方式營運，每周三至周五接受預約參觀，周六及周日定時開放，成為地方文化推廣的重要平台。

新竹縣縣長楊文科、文化部文化資產局主秘張祐創、祭祀公業朱珍公管理委員會理事長朱建全、新埔鎮長陳英樓及多位地方民意代表與嘉賓出席。

新竹縣長楊文科表示，朱氏家廟為新埔鎮「三街六巷九宗祠」中最後一個完成修復的宗祠家廟，為朱珍公派下，後代子孫如新竹縣首屆民選縣長朱盛淇、到場的台灣海峽兩岸朱子文化交流促進會理事長朱茂男、前檢察長朱兆民等，在法律界、醫界、教育界都很有成就。 「三街六巷九宗祠」在縣府前秘書長蔡榮光擔任文化局長期間推動，至現任局長朱淑敏完成，也頗具意義。

張祐創表示，此案爭取文化資產局的「文化部再造歷史現場專案計畫」，亦有縣府及朱氏後代支持，再造歷史現場融合歷史記憶及現今生活需求，修復工程竣工後，在此推動朱子學堂、書法教育，他很感謝朱氏族人的用心。

朱氏家廟堂號為沛國堂，承載朱氏家族數百年的歷史記憶與文化傳承，本次修復工程以忠實還原傳統建築風貌為核心，同時進行空間再造，賦予其新的文化使命。修復後，正堂用於祭祀及展示，右橫屋設置管理室及交誼區，左橫屋則規畫為朱子學堂，推廣朱熹理學思想與教育活動。此外，家廟內特別展示朱熹墨寶，結合教育功能，為地方居民提供認識歷史與尊重文化的契機。