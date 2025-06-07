桃園沿海蓋養豬場 地方抗爭批空氣、環境汙染罔顧生活

桃園市新屋區蚵間里蚵殼港段有業者計畫興建養豬場，但地方擔心臭氣薰天，且糞便排水若汙染溪流、海洋，影響捕撈鰻苗，生計受迫害，加上大車時常進入，破壞生活品質，今年3月開說明會業者未回應相關配套措施，今超過百人一同發起抗議，批市府輕易核准興建。桃園市農業局回應，業者2022年依法取得許可，去年再獲建照，目前尚未興建，已請養豬場負責人應加強與里民溝通，針對里民擔憂疑慮予以回應，以維護鄰里和諧。

今上百人齊聚養豬場興建位置抗議並拉起布條，高喊「堅決反對設立養豬場」、「政府無權破壞生態」、「沿海民風強悍拒絕汙染」等語。蚵間里長彭小林表示，業者執照2022年核准通過，地方都不清楚，身為里長任何產業來都樂見，但養豬場特殊，去年業者前來拜訪，要求開說明會告知里民，怎料今年3月說明會未回應里民提出總總疑慮，里民也都不同意興建，今天原定要開工，她帶頭抗議，希望業者不要一意孤行，要尊重當地意見。

彭小林說，不僅擔心養豬場氣味讓周邊住戶難耐，豬糞等排泄物的排水也讓人憂心，蚵間里許多人養來捕鰻苗維生，若排水汙染海洋，生計勢必受影響。蚵間里沒有工廠是純樸鄉鎮，不希望被破壞。

笨港里長黃建興表示，業者要養1萬頭豬，造成的汙染無法承受，加上車輛進出小路，地方生態根本無法承受，就算業者申請成功，也不該罔顧地方聲音，希望市府可以協助跟業者溝通，不然就會持續堅決抗爭到底。

農業局回應，業者依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」於農牧用地上向農業局申請畜牧設施，並於2022年依法取得畜牧設施容許使用，去年依法取得建築執照，申請飼養規模為飼養肉豬3000頭，該場因里民陳抗，故現況仍尚未興建。

農業局說，業者今年3月已辦過一場地方說明會，但說明會尚無法解除里民疑慮，現場負責人有表示後續將邀請里民參訪其他縣市現代化高科技養豬場並辦理第2次地方說明會，針對里民擔憂環保問題充分說明與溝通，保障里民生活品質。