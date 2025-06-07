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桃珍珠海岸許厝港濕地景觀啟用 記錄許、郭先祖登台史
桃園市長張善政今天上午到大園區了解許厝港濕地南岸景觀工程，並指出這裡也是在地許、郭兩大姓先祖登台的地點，歷經7、8代努力耕耘子孫興旺，地方上一直希望能有公園紀念先人。市府積極回應，解決占用、非法回填問題與規畫景觀設施，同時立文字敘述先人來台開墾的經過，完工後成為海岸遊憩新亮點。
張善政也透露市府和觀光署合計編列4.9億元，積極打造從新屋到大園區的珍珠海岸，不只強化硬體建設，今年下半年還要在大園區竹圍舉辦大型的海洋音樂祭，媲美墾丁、福隆音樂祭。
張善政表示，市府責成海岸及資源循環工程處投入2758萬元，辦理許厝港溼地南岸景觀工程，去年10開工今年4月完工。除了改善周邊環境，更進一步設置歷史人文廣場及陸域景觀設施，為大園地區增添一處結合自然生態與人文底蘊的旅遊亮點。
張善政與立委涂權吉、議員徐其萬、游吾和和多位里長一起參觀工程成果，並指出許厝港溼地南岸這次新設的歷史人文廣場，不僅提升旅遊景觀，更喚起民眾在地歷史記憶。
廣場設有歷史解說牆，紀念當地開墾先民許鳳與郭光天，並設置休憩廣場、景觀座椅、入口意象、自行車架等設施，讓遊客在親近自然之餘，也能深入認識許厝港的歷史脈絡與文化故事。
海資處說明，隨著許厝港自行車景觀大橋的通車，成功串聯老街溪南北兩岸，打造完整的濱海生態旅遊廊帶，改善過去因出海口隔閡，導致許厝港國家級重要濕地，與觀音草漯沙丘間通行不便的問題。
張市長強調，市府團隊將持續推動融合生態、文化與觀光的多元發展策略，透過優質設施與景觀營造，不僅提升市民的休憩品質，也兼顧地方文化資產的保存與傳承。期盼藉此吸引更多遊客走進大園、造訪許厝港，進一步帶動地方觀光與相關產業發展，讓這片土地的故事與風貌被更多人看見與珍惜。
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