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竹市田徑場破損 朝國家級標準整修

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供
新竹市立田徑場有積水、破損等情形，民代也發現中華民國田徑協會認證已經過期，要求市府加速辦理。圖／竹市府提供

新竹市立田徑場曾有中華田徑協會認證，但市議員劉彥伶發現，此認證早在2023年9月過期，若有賽事選手破紀錄，成績無法獲得世界田徑總會承認，昨質詢要求市府顧及選手權益。教育處回應，已獲中央核定整修補助，積極辦理。

劉彥伶說，新竹市田徑場是重要的運動、賽事場地，目前出現跑道破損、積水、周邊地坪破損等狀況；市府雖著手整修事宜，但她從提案赫然發現，該場地的中華民國田徑協會認證已過期快2年。

劉彥伶表示，認證過期代表這段期間若有選手破紀錄，會因為場地沒認證就不承認，目前雖未接獲相關狀況，但教育處未積極銜接認證很離譜，反觀隔壁的新竹縣田徑場5月已獲認證。

劉彥伶認為，新竹市立田徑場沒有認證，市府可能會刻意不接辦大型賽會，形成惡性循環。

教育處長林立生答詢說，已跟教育部體育署爭取整修與認證經費，目前完成細部設計，後續移請工務處辦理發包。教育處說明，田徑場整修工程總經費3930萬元，其中體育署核定補助2340萬元，將依照國家級400公尺標準田徑場地規格整修。

教育處指出，整修項目包含400公尺標準跑道、跳遠沙坑及助跑道、擲部設施、障礙池與中央草皮等，未來田徑場舉辦各項比賽創下紀錄將可獲正式認證。

田徑

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